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Фото несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос
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Фото несчастных мужчин на шопинге заставят вас смеяться в голос 

Ридус 1 час назад
Большинство мужчин очень не любят ходить по магазинам, а особенно сопровождать туда женщину. Но иногда приходится. Этим мужественным представителям сильного пола посвятили отдельный Инстаграм-аккаунт. На фотографиях можно увидеть молодых, взрослых и пожилых мужчин, которые выглядят одинаково несчастно, ожидая своих женщин в магазинах и возле примерочных. Большая часть этих страдальцев спит, откровенно страдает или впадает в экзистенциальный кризис.
«Мужчины, которые пошли на шопинг. Это глобальная эпидемия» — значится в описании профиля «Miserable men», что переводится как «Жалкие мужчины». На страничку со смешными фотографиями полных безысходности мужчин подписались уже более 317 тысяч человек.
Недавно «Ридус» рассказывал про Инстаграм «Читающие красавчики», который ведёт девушка, снабжая фотографии мужчин с книгами смешными и откровенными комментариями.
А один фотограф 5 лет снимал теннисный стол в своём дворе и увидел, что его используют для чего угодно, но только не для игры в пинг-понг.
Подобным фотопроектом прославился украинец, который 10 лет фотографировал лавочку в своём дворе и заснял немало любопытных историй.
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