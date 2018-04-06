Рабочая сторона: звезды, которые на всех (или почти всех) фотографиях позируют одинаково

Изабель Гулар, однозначно, считает, что лучше всего выглядит сзади (а еще, что ей идут высокие хвосты). Спорить не станем, все так и есть. Но для разнообразия можно хотя бы иногда поворачиваться к фотографам лицом? Все эти игры в «я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она» — это, конечно, здорово, но Изабель все-таки модель и наверняка знает, что есть и другие ракурсы, в которых она выглядит великолепно.

Не зря «автозамена» в телефоне всегда рекомендует написать фамилию Беллы как Ходит. На большинстве снимков модель действительно выглядит так, будто случайно проходила мимо и на секунду остановилась, увидев бывшего с новой пассией. Выражение лица у нее при этом соответствующее.

Джей Ло свою коронную позу не меняет годами. Все как по шаблону: руку на пояс, противоположную ногу чуть вперед, но главное — взгляд! Знаете, такой взгляд, будто она вас где-то видела, но никак не может вспомнить, где. Похожим, кстати, окидывает фотографов Мелания Трамп.

О Виктории Бекхэм и ее живущей своей жизнью ноге, ходят легенды. Как только Вика видит камеру, ее левая конечность автоматически выскакивает вперед. Думаем, это уже сформировалось на уровне рефлексов и не подлежит контролю. Впрочем, Виктория такой отлаженности только рада: ведь сильнее всего в жизни она ценит комфорт и стабильность.

Бритни, однозначно, приносит с собой на мероприятия что то запрещенное. Только посмотрите, как тщательно певица что-то прячет у себя за спиной. У нас, конечно, есть определенные догадки относительно того, что это может быть, но предлагаем вам самостоятельно пофантазировать на эту тему.