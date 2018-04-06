Генетическая бедность: как это

Существует мнение, что одни люди «запрограммированы» на богатство и успех, а другие просто обречены на бедность. Но не всегда рожденный «с серебряной ложкой во рту» становится успешным человеком. История знает немало примеров того, как отпрыски аристократических семейств пускали по ветру громадные состояния и заканчивали свою жизнь в долговой тюрьме.

Есть и прямо противоположные истории о Личностях, выбравшихся из ужасной нищеты, прославившихся и разбогатевших. По мнению Натальи Грейс, автора бестселлера «Законы Грейс», пройти этот путь не под силу людям с «геном нищеты». Этим термином писательница назвала комплекс установок, мешающих индивидууму преодолеть тиски обстоятельств, в которых он родился и сформировался.

Комплекс Золушки

От него часто страдают люди, выросшие в очень бедных семьях. Привыкшие к ограничениям с самого детства, они не позволяют себе быть богатыми во взрослой жизни. Даже если подвернется шанс устроиться на отличную работу с высоким окладом, человек с «комплексом Золушки» обязательно его упустит. Он проспит собеседование, сломает по дороге ногу, найдет тысячу отговорок, но не позволит себе подняться чуть выше текущего уровня. Причина — внутренняя установка, что блеск и процветание созданы для кого-то, но не для него.

Мещанство

Поэты и писатели всех времен с отвращением относились к мещанству. И недаром. Оно затягивает человека в болото беспросветной жизни. Пить кофе из старой чашки и держать в серванте за стеклом красивый сервиз, отказывать себе во всем, откладывая по копейке на «черный день», — вот что такое мещанство. Человек с такими принципами не разбогатеет никогда, потому что он привык быть нищим и просто не умеет получать удовольствие от жизни, а ведь богатство для этого и создано.

Менталитет

«Отгоняет» богатство и привычка жить бедно и грязно, собирать разную ерунду и складировать ее в доме. Совсем не обязательно иметь много денег, чтобы сделать элементарный косметический ремонт, выстирать засаленные занавески и вынести, наконец, на свалку старый полуразвалившийся табурет. Но человек с геном нищеты будет прозябать в грязи и разрухе, денно и нощно ожидая новых бед и убытков. И по закону Вселенной, он их обязательно дождется.

Родительское программирование

Хуже всего то, что от мещанства и менталитета нищеты страдают не только взрослые. Дети, растущие в грязной и убогой обстановке, подсознательно программируются на бедность. Они привыкают жить под ее гнетом и вырастают с тем самым комплексом Золушки. Как пишет в своей книге Наталья Грейс, бедность живет в головах, а не в карманах.

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