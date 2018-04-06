ПОНАЕХАЛИ. Как найти в Москве друзей и мужчину с квартирой

Если вы — девушка из провинции, приехавшая в Москву, вы наверняка чувствуете себя не очень-то уютно в чужом, необжитом городе. Где найти близких по духу людей, с которыми почувствуешь себя легко и непринужденно, с кем можно весело и с пользой провести время? Как, наконец, устроить личную жизнь, отыскать свою любовь? Вдобавок, если у вас нет своей жилплощади, хотелось бы сразу убить двух зайцев — найти себе и хорошего мужа, и квартиру.

Выше нос — вы не одна такая! Если поспрашивать в своем окружении, то выяснится, что приезжих очень много. Это люди, про которых вы бы даже и не подумали, что они «понаехали», такой спокойный и самоуверенный у них вид. Москва — мультикультурный мегаполис, принимающий всех в свои довольно-таки гостеприимные объятия. Представьте: здесь ежедневно пересекаются тысячи дорог, завязываются тысячи знакомств, находят друг друга люди не только из разных городов, но и из разных стран.

Самый быстрый путь для завязывания знакомств — места для людей с похожими интересами. Например, если вы начнете учить иностранный язык, у вас сразу появится много новых знакомых, а может быть, и хороших друзей. Если любите спорт, то спортивные кружки, фитнес-клубы, занятия танцами — то, что надо. Любите боулинг или бильярд — замечательно! Увлекаетесь туризмом — еще лучше! Не тушуйтесь, обсуждайте асаны на йоге, неправильные глаголы в школе английского, и будет вам счастье. Наверняка вы легко найдете друзей на работе. Ничто так не сближает, как общие устремления. Главное — помните: окружающие тоже жаждут общения — такова уж человеческая натура, и наверняка с удовольствием с вами познакомятся.

Судьбу можно встретить и на форумах, причем на тех, которые совсем не предназначены для знакомств. В случае еще одной знакомой ситуация была обратная — она москвичка с пропиской и жилплощадью, он — парень из провинции. Разговорившись на форуме, молодые люди всю ночь переписывались, а потом решили встретиться. Заранее оговорили, что парень будет стоять с газетой у входа в кафе, а девушка может развернуться и уйти, не представляясь, если он ей не понравится. Но судьбоносная встреча состоялась, а затем и свадьба. Потом парня — талантливого программиста — пригласили работать в Лондон. Из последних вестей — у ребят родилась девочка.

И, наконец, важный совет. Пусть ваши чувства к мужчине будут искренними. Мужчины с вожделенной жилплощадью чувствуют фальшь по отношению к себе ничуть не хуже всех остальных представителей мужского пола. А может быть, даже лучше. Если не можете полюбить мужчину с квартирой, может быть, пусть он будет без нее, но с другими достоинствами?

* ПРОВИНЦИАЛЫ — новый потребительский раздел. Здесь мы публикуем материалы от наших корреспондентов и читателей, способные помочь адаптироваться в столице приезжим из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Использованные в названиях слова ПРОВИНЦИАЛЫ и ПОНАЕХАЛИ не несут негативного смысла.

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