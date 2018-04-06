Евгений Папунаишвили избавился от критиков

Знаменитый хореограф и молодой папа похвастался подписчикам тем, что отправился в долгожданный отпуск со своей любимой супругой. Евгений стал активно делиться фотографиями с отпуска. Некоторые снимки продемонстрировали не самые здоровые привычки звезды.

Папунаишвили появился на фото с сигаретой в руках и заявил, что заблокировал самых неугомонных пользователей, осудивших его за вредные привычки. Хореограф был шокирован таким обилием сторонников здорового образа жизни и лиц, точно знающих, как правильно воспитывать детей. Евгений решил поддразнить фолловеров, заявив, что после выкуренной сигареты собирается выпить кофе и холодной колы, потому что он так любит.

Подписчики ответили Евгению: «Надо держать удар, а не блокировать неугодных. Вы же умный и талантливый. Неужели не можете достойно ответить и остудить? Наоборот, надо остерегаться льстецов!», «Женя, получайте от жизни удовольствие и делайте, что вам нравиться, возраст и здоровье сами подскажут, когда от чего нужно отказаться! А пока на полную катушку, сами такие были».