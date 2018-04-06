«Вставай, настал день Иисуса!»: американка на Пасху подняла сына с постели ударом электрошокера

Полиция США арестовала 40-летнюю афроамериканку Шерон Доббинс, которую подозревают в жестоком обращении с ребенком. Женщина пыталась утром «взбодрить» своего несовершеннолетнего сына, ударив его электрошокером. При этом она была убеждена, что действует во имя Господа, принуждая отпрыска к пасхальным торжествам.

Инцидент произошел в городе Финикс штата Аризона, где Шерон Доббинс проживает вместе со своим 16-летним сыном, пишет

The Washington Post . Являясь истово верующей, Доббинс решила 1 апреля, на Пасху, сводить подростка в баптистскую церковь.

Однако у юноши были другие планы. Он собирался провести праздничный день в компании друзей, о чем и сообщил матери, зашедшей к нему в спальню. По словам Шерон, ответ сына был грубым и оскорбительным. Тогда она взяла в руку электрошокер и, встав в дверном проеме, якобы включила прибор, чтобы только попугать сына.

У полиции иная версия. По предварительным данным, агрессивная родительница ударила «ленивого» сына электрошокером, так что у него на ноге остались следы ожога. «Вставай! Настал день Иисуса !» — произнесла мать, чувствуя «праведный» религиозный гнев.

Пострадавший подросток сказал матери, что сообщит о нападении в полицию и в службу спасения «911». Затем он выполнил это обещание. После получения тревожного звонка диспетчеры экстренной службы решили поговорить с матерью подростка. Однако Шерон стала «читать им лекцию» о глубоком смысле Пасхи и необходимости прийти к Богу в такой день.

"Вы должны быть с Иисусом прямо сейчас", — сказала Доббинс своей собеседнице.

Прибывшие на место происшествия побеседовали с пострадавшим подростком, а также с его братьями (17-летним родным и 18-летним двоюродным), которые были свидетелями и подтвердили версию об ударе электрошокером.

Офицер полиции объявил Доббинс, что она обвиняется в жестоком обращении с детьми и пойдет в тюрьму. «За что?» — спросила Шерон и заплакала. Вместо церковной службы Доббинс пришлось весь день провести в окружной тюрьме. Затем ее все-таки освободили, наложив на подозреваемую ряд ограничений. Женщине запретили брать в руки какое-либо оружие, включая электрошокер.

Также Доббинс запретили контактировать с пострадавшим сыном, которого на период расследования забрала к себе тетя. Такое решение принято несмотря на то, что подросток уже пожалел о том, что донес на мать в полицию и не хочет, чтобы ее судили.

Со слов Шерон, сын очень переживает из-за случившегося. «Мам, это безумие! — говорит он.

Сама Доббинс не раскаивается в содеянном, поскольку думала в тот момент о Боге и хотела, чтобы дети брали с нее пример.

Отметим, что Доббинс нелегко живется с сыновьями. В суде женщина сказала, что оба ее ребенка находятся под надзором после того, как были осуждены условно. Причем младший из них носит на ноге электронный браслет, позволяющий следить за его передвижениями.

Следующее судебное заседание по курьезному разбирательству состоится 16 апреля, пишет

AZFamily