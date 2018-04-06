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Бизнес-леди хочет открыть в Карелии школу фермеров
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Бизнес-леди хочет открыть в Карелии школу фермеров 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Хозяйка фермы в Питкярантском районе для обучения будущих специалистов выкупила здание в центре Импилахти.
Глава республики посетил крестьянское хозяйство Ирины Фигуровой в деревне Кирконкюля в Питкярантском районе. На ферме содержится более 20 голов крупного рогатого скота, 11 коз и пять гусей. Также есть молочный цех, сыроварня мощностью переработки до 200 литров молока в сутки и специальное оборудование. Договор на поставку молока, творога, сливок, сметаны и масла заключен с предприятием «Питкярантский хлеб» и пилорамой в поселке Хелюля, сообщает пресс-служба правительства.
В планах у Ирины Фигуровой − приобрести здание бывшей свинофермы в Импилахти и сделать в нем цех по переработке мяса. Также фермер планирует увеличить поголовье крупного рогатого скота до 50. Для расширения производства, также требуются специалисты. Поэтому руководитель хозяйства планирует открыть школу по обучению фермеров. Для этих целей предприниматель приобрела здание в центре Импилахти. Как отметила Фигурова, целью обучения будущих фермеров азам профессии должен стать обмен практическим опытом по организации своего дела.
Хозяйка фермы намерена принять участие в программе на получение в этом году гранта для создания семейной животноводческой фермы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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