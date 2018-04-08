Из-за редкой болезни доктор действительно чувствует боль своих пациентов

Доктор Джоэл Салинас не знал, что является синестетом, пока решил учиться в медицинском университете. Каждая цифра с детства для него обладала собственным цветом и характером, например, четверка была синей и дружелюбной. То же наблюдалось и с музыкой, а еще мужчина может ощущать боль других, словно она его собственная. Будучи студентом-третьекурсником, в 2008 Салинас увидел, как у чужого человека произошел сердечный приступ, что застало его врасплох. Тогда он не был осведомлен, что имеет синестезию зеркального прикосновения, и долгое время считал, что ничем не отличается от других людей. В тот день молодой человек увидел, как другому делают массаж сердца, а собственным телом он ощущал острое давление на грудную клетку, и в то же время ему казалось, что спиной он касается линолеума, пока дыхательная трубка будто царапала его горло. Через полчаса после кончины пациента Салинас чувствовал резкую тишину, но при этом ничего не ощущал. Это казалось чем-то навязчивым, будто он чего-то лишился. Тогда юноша побежал в туалет, пытаясь убедиться, что жив, и пообещал себе, что больше никогда не станет реагировать подобным образом.

Синестезия для каждого человека, у которых она диагностируется, проявляется по-разному, например, кто-то чувствует вкус во время прослушивания музыки, а другие сопоставляют буквы или цифры с цветами. Для Джоэла Салинаса школьный звонок казался сине-желтым, но в начальных классах он страдал от отсутствия друзей. Дело в том, что объятия вызывали у него спокойствие и прохладу, а когда мальчик подходил к сверстникам с желанием обняться, его не понимали и отталкивали. Тогда он нашел решение проблемы в просмотре телевизора, когда тело словно отражало каждое увиденное прикосновение.

В подростковом возрасте он понял, что чувствует себя хорошо, если другой человек испытывает то же. В тот период он решил стать медиком, чтобы делать других людей счастливыми и здоровыми, но он никому не рассказывал о своей особенности. Только во время практики в Индии один из студентов затронул тему синестезии и тогда юноша понял, что он особенный.