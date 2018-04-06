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Итальянка обратилась в полицию из-за угроз от дочери-вегетарианки
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Итальянка обратилась в полицию из-за угроз от дочери-вегетарианки 

Российская Газета 1 час назад
В итальянском городе Модена в полицию обратилась местная жительница. Как сообщает РИА Новости, женщина написала заявление на собственную дочь после семейной ссоры.
Причиной скандала стали взгляды на питание. 68-летняя итальянка придерживается традиционной кухни, а ее 47-летняя дочь — убежденная вегетарианка. Молодая сеньора из-за потери работы была вынуждена вернуться в родительский дом. На протяжении нескольких месяцев женщина критиковала мать за ее любовь к мясу.
Одним мартовским вечером 68-летняя хозяйка дома готовила рагу. Запах томившегося на медленном огне мяса вывел вегетарианку из себя, и она пригрозила матери расправой: «Если ты не прекратишь, я тебе всажу нож в живот».
Полиция Модены приняла заявление и завела дело по статье об угрозе жизни. Мировой судья, которому предстоит разобраться в этой истории, назначил заседание на июнь.
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