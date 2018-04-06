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Коллектив ТРК «ГУБЕРНИЯ» выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Ирины Шипилло
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Коллектив ТРК «ГУБЕРНИЯ» выражает соболезнования в связи с уходом из жизни Ирины Шипилло 

ТРК Губерния 1 час назад
Коллектив телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни Ирины Шипилло, заместителя исполнительного директора "Союза машиностроителей России" и помощника депутата Госдумы. Удивительная, отзывчивая, талантливая во всем. Прекрасный журналист, редактор и харизматичная ведущая. Красивая женщина, прекрасная дочь, сестра, мама и жена. Для нас, ее коллег, Ирина навсегда останется примером профессионализма, жизнелюбия и человечности. Светлая память.
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