Лучшие мази с антисептиками: как и что выбирать?

СодержаниеАсептика и антисептикаАнтисептики и антибиотикиЛекарства-антисептикиМази устаревшие и новыеЛучшие мази с антисептиками

Сегодня исполняется 190 лет со дня рождения человека, который по праву считается создателем антисептики. Так называются мероприятия, цель которых — уничтожить патогенные микроорганизмы, мешающие выздоровлению пациента и обитающие на поверхности ран, в тканях и органах. Речь идет об англичанине Джозефе Листере. Его методы лечения ран с применением карболовой кислоты плохо пахли, раздражали дыхательные пути и кожу как хирурга, так и пациента, но произвели революцию в хирургии: удалось справиться с проблемой инфицирования ран. Ранее это было практически неизбежным осложнением, сводившим на нет все усилия врачей и убивавшим больных.

MedAboutMe разбирался, что изменилось за почти 200 лет с момента внедрения антисептиков в медицину и какие антисептические мази наиболее эффективны на сегодняшний день.

Асептика и антисептика

Нередко люди путают антисептику с асептикой. Но асептика — это не сокращенный вариант написания слова «антисептика», а отдельная область медицины, которая занимается предотвращением попадания патогенных микроорганизмов в рану. А вот если они уже туда проникли, то за дело берется антисептика.

Ключевое понятие в асептике — стерильность. Стерилизации подвергаются медицинские инструменты и белье. Для этого используются самые разнообразные способы — кипячение, обработка паром под высоким давлением (автоклавирование), холодная стерилизация при помощи хлорамина и других подобных жидкостей, обработка этиловым спиртом, ультрафиолетовым излучением и др. Химические вещества, которые уничтожают микробов, называются дезинфектантами.

Итак, дезинфектанты — хлорная известь, формальдегид, перекись водорода, разнообразные хлорамины и др. — предназначены для обработки материалов, инструментов и помещения. А вещества, предназначенные для обработки ран, кожи, слизистых, называются антисептиками. От дезинфектантов они отличаются тем, что не токсичны для человеческого тела в применяемых концентрациях. Некоторые соединения — перекись водорода, этанол — могут быть и дезинфектантами, и антисептиками.

Антисептики и антибиотики

Антисептики обладают местным действием, то есть при обработке ими ран, кожи, слизистых обеззараживается только место нанесения препарата. Синегнойная палочка в ране будет уничтожена при использовании антисептика, а вот точно такие же бактерии на коже здоровой конечности, которая не проходила обработку антисептиком, продолжат благоденствовать.

Следует отличать антисептики от антибиотиков. Антисептики, как было сказано, борются с микробами только в очаге воспаления. Проглоченная таблетка антибиотика действует более системно и успешно уничтожает патогенные микроорганизмы в разных органах тела. Кроме того, антибиотики в большинстве своем избирательны и действуют на конкретные группы патогенных микроорганизмов, а антисептики действуют на всю микрофлору, до которой дотянутся — в буквальном смысле, стерилизуют обрабатываемый участок. Есть и другие отличия, но они менее существенны.

Если антисептик влияет на метаболические процессы в бактериальной клетке, но не убивает ее, речь идет о бактериостатическом действии, то есть, происходит временное подавление активности патогенных микроорганизмов, их способности размножаться и распространяться по всему телу.

Если же средство разрушает клеточную стенку бактерии, приводит к свертыванию ее белковых компонентов или иным образом убивает ее, то говорят о бактерицидном действии.

Часто в лекарственных препаратах комбинируют антисептики и антибиотики для усиления эффекта.

Лекарства-антисептики

Обычно антисептики используются в виде жидкостей для промывания ран и полостей, а также в форме аэрозолей, эмульсий, мазей или присыпок (порошков). Они крайне редко вызывают побочные реакции, но при этом отличаются плохой всасываемостью, а это значит, что их область действия — только обрабатываемый участок. Перечень антисептиков весьма обширен, в него входят многие знакомые нам с детства препараты.

Препараты йода.

К ним относятся раствор Люголя (для обработки ротовой полости) и спиртовой раствор йода. Оба препарата современные врачи не рекомендуют использовать. Эффективность раствора Люголя сомнительна, а йод при этом в значительных количествах попадает в кровь. Заливать йодом из знакомой коричневой бутылочки раны тоже не стоит, так как он буквально сжигает и без того поврежденные ткани. Спиртовым раствором йода раньше обрабатывали в антисептических целях неповрежденную кожу, но даже при этом был повышен риск развития аллергических реакций. Не столь агрессивны йодонат, йодинол и йодопирон — ими обрабатывают операционное поле, гнойные раны и руки хирурга.

Препараты хлора: хлоргексидин, биклотимол. Окислители.

Это вещества, известные нам с детства: перекись водорода и «марганцовка» — растворенные в воде кристаллы перманганата калия. При контакте с раной или кожей эти вещества выделяют атомарный кислород, окисляющий все подряд. Перекись хорошо очищает раны от гноя и микробов, повышает свертываемость крови, поэтому ее иногда также используют как кровоостанавливающее средство. При использовании марганцовки следует учитывать возможный риск химических ожогов нерастворившимися в воде кристалликами перманганата калия.

Соли металлов: цинка (сульфат цинка и окись цинка), серебра (протаргол и колларгол) и др.

Такие соединения могут в небольших концентрациях давать антисептический эффект, а в повышенных дозировках воздействовать на белки тканей, в результате чего последние сворачиваются (коагулируют), и на поверхности формируется пленка — так называемый вяжущий эффект, уменьшающий воспаление.

Кислоты и щелочи: борная и салициловая кислота (могут входить в состав мазей), бензоилпероксид, нашатырный спирт, тетраборат натрия. Спирты: этанол. Красители: «зеленка» (бриллиантовый зеленый), метиленовый синий. Сегодня признано, что оба препарата обладают отличным красящим эффектом и очень слабыми антисептическими свойствами. Альдегиды: уротропин и др. Детергенты — поверхностно-активные вещества: мирамистин, хлоргексидин, роккал и др. Производные нитрофуранов: фурацилин (в последнее время уже не применяется — слишком слабый эффект), фурапласт, фуразолидон и солафур. Производные хиноксалина: хиоксидин и диоксидин (входит в состав мазей). Производные 8-оксихинолина: хинозол, нитроксолин, мексаформ и др. Производные 5-нитроимидазола: метронидазол (флагил) и тинидазол (фасжин). Дегти и смолы

Крайне популярны мази на основе этих веществ, к которым относятся березовый деготь (получают путем переработки бересты) и ихтиол (результат перегонки смол с остатками ископаемых рыб, насыщенный соединениями серы).

Сульфаниламиды.

Действующим веществом этих препаратов является сульфамид. Он не уничтожает, а останавливает рост бактерий. В зависимости от того, через какое время препарат выводится из организма, выделяют сульфаниламиды короткого действия (стрептоцид и др.), среднего (бисептол и др.), длительного (сульфадиметоксин и др.) и сверхдлительного действия (сульфален).

Препараты растительного происхождения: хлорофиллипт (экстракт листьев эвкалипта), эктирицид (из рыбьего жира), растительные масла (масло шиповника, облепихи и др.). Мази устаревшие и новые

Еще не так давно одним из самых популярных средств для лечения фолликулитов, абсцессов и воспаленных ран являлась мазь Вишневского, в состав которой входят березовый деготь, придающий ей незабываемый аромат, ксероформ, обладающий собственно антисептическими свойствами, и касторовое масло. Раны также активно промывали фурацилином и мазали «ихтиолкой».

Сегодня такие лекарства, как растворы риванола, фурацилина, борной кислоты, мазь Вишневского и тетрациклиновая мазь, считаются безнадежно устаревшими. Нынешние микроорганизмы давно приспособились к ним, так что эффективность их крайне низка. Более того, применение ихтиоловой мази и мази Вишневского, по мнению многих врачей, повышает риск развития сепсиса из-за того, что быстро созревающий абсцесс может прорваться, и патогенные микроорганизмы, содержащиеся в гное, распространятся по всему организму.

Более современными и эффективными являются мази на основе полиэтиленоксидов — так называют малотоксичные производные окиси этилена, которые хорошо смешиваются с жидкостями в ране. В их состав входят и антисептики, и антибиотики, и обезболивающие, и регенерирующие средства, и другие составляющие. Это значит, что их действие можно назвать многонаправленным и достаточно длительным.

Лучшие мази с антисептиками Левомеколь

Мазь на основе полиэтиленоксидов (ПЭО). Содержит антибиотик хлорамфеникол (левомицетин), обезболивающее тримекаин и регенерирующее средство (метилурацил). Эффективна для лечения гнойных воспалений на коже. Не назначают детям младше 1 года. Цена: 110-150 руб. за тубу 40 г.

Левосин

Обладает сходным составом с Левомеколем, но дополнительно к вышеперечисленным компонентам содержит антисептик сульфадиметоксин. Цена: 80 руб. за тубу 40 г.

Бетадин

Мазь на основе полиэтиленгликоля. Содержит антисептик повидон-йод. Этот препарат используют для лечения ожогов, язв, ран и ссадин, а также инфекционных заболеваний кожи — бактериальных и грибковых. Данное средство не назначают при наличии болезней щитовидной железы. Цена: 230-270 р. за тубу 20 г.

Бепантен Плюс

В этой мази содержится антисептик хлоргексидин, а также декспантенол (витамин группы В), ускоряющий регенерацию тканей и заживление. Используют для лечения открытых ран, трещин соска, а также язв кожи. В родственном препарата Бепантен нет хлоргексидина, поэтому эффект менее выражен. Цена: 750-800 р. за тубу 100 г.

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