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«До варикоза рукой подать»: Регина Тодоренко рассказала о нагрузке во время работы
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«До варикоза рукой подать»: Регина Тодоренко рассказала о нагрузке во время работы 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Регина Тодоренко устала слушать критику относительно своих ног и открыла почитателям неприглядную правду о побочных эффектах от своей медийной работы. Оказалось, что особая нагрузка выпадает именно на ноги, и из-за своего образа жизни звезда рискует заработать серьезные проблемы с венами.
Немало знаменитостей сталкиваются с критикой в свой адрес — придирчивые наблюдатели с упоением обсуждают неудачные наряды и не стесняются в выражениях, подмечая любые недостатки внешности звезд. Столкнулась с замечаниями и телеведущая Регина Тодоренко, которая все чаще стала получать нелестные отзывы о своих ногах. В ответ теледива решилась объясниться и обратить внимание публики на то, что скрыто за лоском телеэфира.
«Представьте, что вы путешествуете, ведёте студийные шоу, проходите за день 15-20 километров или столько же времени ведёте эфир в шикарных каблуках, летаете каждую неделю в новую страну, но испытываете после перелета или длительного стояния дискомфорт, чувство тяжести и распирания в ногах, судороги, отек», — описала свою жизнь Регина. Звезда обратила внимание, что малая подвижность в самолетах приводит к замедлению кровотока в ногах и венозному застою. А в сочетании с повышенной нагрузкой на конечности в другое время повышается риск развития тромбоза вен. К тому же колени телеведущей часто в синяках из-за непростых упражнений из йоги, которой занимается Регина.
Верные почитатели обеспокоились признанием девушки, задумавшись о том, что в будущем Тодоренко может серьезно расплатиться за свой сегодняшний образ жизни. Поклонники настойчиво попросили звезду не лениться и больше заботиться о себе, поскольку здоровье — это не шутки. «Да, перелеты — это большой стресс. Летайте первым классом, чтобы вытянуть ноги» «Регина, беречь себя надо! С такой нагрузкой то, не успеете оглянуться, как будут проблемы с ногами» «Ого, вот это у вас нагрузки. Так и до варикоза рукой подать!» «Регина, побереги свои ноги, носи иногда компрессионные чулки для профилактики» «Как я вас понимаю. Мне тоже 27 и проблемы с венами»
Любопытно, что Регина в последнее время много рассуждает о своем творчестве, стиле и красоте, и даже сделала сенсационное признание, что считает свои ноги и ягодицы толстыми. Впрочем, мнение публики на этот счет полностью противоположно, а потому почитателей лишь рассмешили уверения Тодоренко, что она является обладательницей внушительной пятой точки.
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