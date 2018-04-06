В Новгородской области в 2018 году запустят историческое реалити-шоу «Семеро в прошлом»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 апреля. / ТАСС /. Новгородская область совместно с агентством исторических проектов «Ратоборцы» запустит в 2018 году реалити-шоу «Семеро в прошлом». В его рамках группа людей будет жить в течение девяти месяцев в условиях аутентичного средневекового хутора на территории региона практически без связи с внешним миром, сообщил в пятницу управляющий партнер агентства «Ратоборцы» Алексей Овчаренко на презентации проекта.

"Участникам, которых будет семеро, разрешено использовать только аутентичные одежду, инструменты, снаряжение и еду. Их задача — не просто выжить, но наладить совместный быт и обеспечить запас продуктов, чтобы дойти до конца проекта. Планируется, на хутор будет приезжать бригада, делать лайф-съемки, видео будет публиковаться на отдельном сайте", — рассказал Овчаренко.

Проект стартует в декабре 2018 года и завершится в сентябре 2019-го. По задумке организаторов, на базе созданной деревни в дальнейшем могут открыть тематический парк или центр экспериментальной археологии.

Организаторы предпочли не сообщать точное место, где расположится хутор для эксперимента, чтобы участников не беспокоили незваные гости и была сохранена аутентичность. Известно, что дома для будущих отшельников построят в Новгородской области неподалеку от леса и водоема, примерно в 7 км от населенных пунктов.

Жизнь в прошлом

Дмитрий Саломатин, который уже утвержден на роль участника исторического эксперимента, рассказал, что он в том числе занимается проектированием двух домов, где ему и другим участникам предстоит провести девять месяцев.

"У нас временной период — 990-1025 годы, это новгородские пятистены — они в археологии прослеживаются хорошо, на основе находок и делаем. Жилых домов будет два, внутри печь, полати, зольные полки — специальные доски, куда будет оседать зола. Плюс хозяйственные постройки — скотники, мастерские, баня поближе к речке, чтобы воду недалеко таскать", — рассказал Саломатин.

Планируется, что у участников будет минимальный запас круп, а также корова, куры и овцы. При этом продовольственный набор рассчитан на более короткий срок, чем девять месяцев, чтобы поставить перед «отшельниками» задачу самостоятельно добыть пропитание.

Как рассказал ТАСС второй утвержденный участник Павел Сапожников, который в том числе занимается подготовкой исторического эксперимента, весь проект связан исключительно с древним Новгородом. «Утварь, которая будет использоваться, реконструирована на основе того, что было найдено на новгородских землях, а если заимствованно, то доказано, что он бытовали на этой территории в том числе. Этому посвящено очень много работы», — уточнил он.

Семеро отшельников

По словам Сапожникова, приглашают участников сами организаторы. «Единого критерия и принципа отбора участников нет. Но при этом не обязательно быть реконструктором, не обязательно быть мужчиной, хотя пока мне кажется, что брать женщину — плохая идея», — рассказал он ТАСС.

Сам Сапожников уже участвовал в аналогичном историко— психологическом эксперименте «Один в прошлом», проходившего в 2013-2014 годах в Московской области. Тогда он жил в условиях, приближенным к условиям в Древней Руси 181 день в одиночестве.

"Я понял, что чем в более сложных ситуациях ты оказываешься, тем меньшее количество вещей тебе нужно для того, чтобы быть счастливым. Всегда об этом помню и понял, что можно находиться в сложной ситуации и ничего страшного не будет, все всегда проходит", — сказал Сапожников.

"Я очень не люблю эту фразу, потому что у основной массы людей о ней другое представление, но в классическом понимании это будет чистой воды реалити-шоу. Группа людей, которая действует вне запланированного сценария по заданным условиям и правилам", — добавил он.

Дэвис Джозеф, потенциальный участник проекта из Ирландии, живя на средневековом хуторе, планирует получить опыт в экспериментальной археологии. «Одна из составляющих археологии — это интерпретация находки, и неважно, использование это каменного топора или выплавка железа. Такие исследования через опыты, детальное изучение, помогают получить максимальное понимание жизни человека в прошлом», — рассказал он на презентации проекта «Семеро в прошлом».