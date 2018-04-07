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Хантингтон-Уайтли в хиджабе из пайеток, Дженнер с огромным попугаем и другие герои глянцевых обложек в апреле
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Хантингтон-Уайтли в хиджабе из пайеток, Дженнер с огромным попугаем и другие герои глянцевых обложек в апреле 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В одной галерее мы собрали все самые яркие, интересные и шокирующие обложки мировых лидеров среди глянцевых изданий. Там ты найдешь классику от американского Vogue с любимицей Анны Винтур моделью Кендалл Дженнер. И сюрреалистичные и сочные обложки украинских журналов. И минималистичный выпуск Manifesto с нежной Дженнифер Лоуренс. И завораживающие издания из Мексики, Бразилии и Арабских Эмиратов. Последние, кстати, очень отличились. Арабский Vogue снял обложку с лучшей моделью 2017 года Адвоа Абоа, а вот обложку Harper's Bazaar Arabia мы готовы назвать самой крутой в апреле!
Лучшая съемка Editorial также у Harper's Bazaar Arabia. В главной роли — топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли, фотограф — Mariano Vivanco. Фотосессия получила название Soft Power, и действительно в этом что-то есть!
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Текст: Диана Гербер
Фото: models.com
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