«А ягодицы-то плоские»: в сети обсуждают фигуру Умы Турман

Оскароносная голливудская актриса Ума Турман все чаще попадает на страницы светских хроник именно тогда, когда находится не в самом своем лучшем образе. Но если ранее интернет-пользователи с энтузиазмом обсуждали снимки музы Тарантино без макияжа, то теперь разглядывают ее фигуру в купальнике.

В социальные сети попали новые снимки полуобнаженной кино дивы Голливуда Умы Турман, которая привлекла папарацци своим отдыхом на острове Сен-Барт. 47-летняя актриса наслаждалась погодой и плавала в океане в скромном слитном купальнике с черно-белым принтом. Однако поклонники знаменитой блондинки все же не смогли пройти мимо такого отличного повода для обсуждения, ведь фигура Умы оказалась вовсе не такой, как они ее себе представляли.

«Совсем другая стала… Постарела» «Сексуального в ней мало осталось…» «А ягодицы-то плоские совсем…» «И руки и ноги дряхлые. Как не старайся возраст вносит свои коррективы во внешности‼» «Где же былой лоск? Спортом надо заниматься что ли» «Разочарована… Ни попы нет, ни груди… Да еще и живот выпирает», — писали интернет-пользователи под снимками киноактрисы.