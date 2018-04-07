Растительная экономия: как оформить сад без особых затрат

Эффектно оформить сад можно и без особых затрат. О том, как сделать это за счет материалов, рассказано в статье Красивый сад без лишних трат: как сэкономить на материалах. Сегодня настал черед растений. А вот какие именно нам пригодятся — давайте разбираться вместе.

Эффектно оформить сад можно и без особых затрат.

Хотите сделать красивым и неповторимым свой участок? Легко! Стоит лишь заменить дорогие отделочные и строительные материалы… растениями. Полагаете, что это невозможно? Мы постараемся вас разубедить! Для начала продумайте, где такая «смена состава» окажется максимально уместной. Например, большую площадку для отдыха можно украсить не дорогими отделочными материалами, а оригинальными цветниками и растительными композициями. Особенно если учесть, что живое всегда эффектнее неживого.

Какие растения помогут сэкономить?

Правило первое: забудьте об экзотике — ее «дети» далеко не всегда приживаются в наших широтах. Лучше сделайте ставку на местные, неприхотливые растения. Они не менее красивы, а главное, не требуют ни комфортного климата круглый год, ни гиперопеки, ни супервнимания, ни фантастических по цене и содержанию подкормок. Недостаток у них только один — отсутствие уникальности. Но давайте посмотрим на проблему с другой стороны: это же так интересно — проявить фантазию и придумать захватывающую главную роль для вчерашнего статиста! Согласитесь, зачастую прелесть сада заключается не в «жильцах», квартирующих на вашей территории, а в возможности их оригинального и необычного сочетания между собой. Растения — как буквы в алфавите, из которых можно сложить самые невероятные истории, и какими им быть, решать только вам. Мы же лишь подскажем возможных кандидатов на главные и второстепенные роли.

Деревья и кустарники:

Береза, ива, рябина, липа, клен, облепиха, ирга, черемуха, все хвойные растения (кроме кипарисовика и ели Коника), сирень, чубушник, лапчатка кустарниковая, спиреи, барбарис (Тунберга и Амурский), гортензия (метельчатая и древовидная), бузина, бирючина, дерен, шиповник, парковые розы.

Композиция из хвойных растений

Слева — дерен белый очень позитивно воспринимает обрезку, его кроне можно придавать самые причудливые очертания. Справа — идеальное сочетание: барбарисы и хвойные растения составят гармоничную композицию.

Слева — дерен белый. Справа — барбарисы и хвойные растения.

Заросли ароматного чубушника способны украсить любой участок:

Чубушник

Барбарис Тунберга обладает весьма неприхотливым характером и не доставит вам хлопот.

Барбарис Тунберга

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Многолетники:

Хоста, астильба, дицентра, бруннера, аквилегия, луговая герань, люпин, купальница, ирис, калужница, печеночница, садовый тысячелистник, энотера, рудбекия, дороникум восточный, лилейник, дельфиниум, флоксы, очиток едкий, бадан, горец змеиный, колокольчик скученный, пионы, роджерсия, гипсофила, все луковичные цветы, камнеломка, живучка ползучая.

Хосты

Неприхотливый бадан (слева) одинаково хорошо чувствует себя и на солнце, и в тени. Роджерсия конскокаштанолистная (справа) отлично подходит для садов, расположенных по соседству с природными водоемами.

Неприхотливый бадан (слева) и роджерсия конскокаштанолистная (справа)

Сделать выбор вам помогут публикации о многолетниках:

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А найти и заказать качественные семена и саженцы многолетних растений вы можете в нашем каталоге, в котором представлены товары крупнейших интернет-магазинов.

Однолетники и двулетники:

Виола, гвоздика турецкая, незабудка садовая, василек, лаватера, календула, бархатцы, агератум, лобелия, настурция, однолетний флокс, лобулярия, львиный зев, петуния, однолетние георгины, кохия (летний кипарис), остеоспермум.

Календула

Подробнее о самых популярных однолетних и двулетних растениях расскажут статьи:

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Злаки:

Просо волосовидное, просо прутьевидное, молиния голубая, костер крупноколосковый, вейник остроцветковый, ячмень гривастый, мискантус сахароцветковый, фалярис, ковыль волосовидный, овсец вечнозеленый, овсяница сизая. И — не удивляйтесь — просо, пшеница и овес.

Мискантус китайский

Выбрать декоративные злаки для сада вам помогут публикации:

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Главное — баланс

Соблюдать его, значит, во-первых, высаживать растений не больше, чем на самом деле необходимо, и, во-вторых, уже в рамках оптимального количества выдерживать нужную пропорцию между выбранными видами и сортами. Да, эффектных летников, многолетников и кустарников немало, а у плодовых культур есть множество отличных сортов. Но вот вопрос: зачем вам все это богатство? Не лучше ли, руководствуясь практическими соображениями и здравым смыслом, выбрать лишь то, что реально необходимо, и в разумном количестве? Скажем, если в вашем саду слишком много яблонь, то в урожайный год созревшие плоды станут не радостью, а головной болью, ведь переработать все без остатка практически невозможно. К тому же каждому дереву необходим хотя бы минимальный уход, а это отнимает и силы, и время, и средства. Более того, если плодовых деревьев много, а участок небольшой, «жильцы» со временем начинают затенять друг друга, урожай снижается, а вредители, напротив, множат свои ряды и активность. Поэтому самое верное правило — лучше меньше, да лучше. Выбирайте для сада сорта, максимально подходящие для ваших климатических условий и почв. С морозостойкими и устойчивыми к болезням растениями и хлопот меньше, и урожай больше. К тому же обилие «декоративки» превратит ваш участок в филиал питомника, где хаотичные насаждения помешают по достоинству оценить каждую из «садовых жемчужин». Помните: по-настоящему красивый сад — это дозированное количество правильно размещенных растений и наличие свободных пространств.

Руководствуйтесь практическими соображениями и здравым смыслом.

Сколько вешать в граммах? Определить необходимый минимум — это еще не все, важно правильно соблюсти пропорции выбранных растений, чтобы они «работали» на экономию, а не наоборот.

Для сада легкого ухода оптимальный вариант соотношения летников и многолетников — 30:70, это позволит свести к минимуму работы по посадке и уходу.

Процентное соотношение между «легкими» и «сложными» многолетними растениями в саду должно быть примерно 80:20, а между аналогичными однолетниками — 60:40.

Красавица волжанка (слева) некапризна, но очень агрессивна и быстро разрастается. Не забудьте учесть это при выборе места и посадке. Метельчатая гортензия (справа) может быть очень многоликой, главное — выбрать свой сорт.

Вырастите красоту сами

Зачем тратить деньги на покупку, если многие растения несложно вырастить самим? Скажем, приобрести один желанный многолетник и размножить его самостоятельно до нужного количества. Не получается приобрести желаемое? Тоже не беда! Купите семена, запаситесь терпением и трудолюбием — и те «персонажи», которые порой трудно найти в продаже, «заколосятся» на вашем подоконнике, а потом и на дачном участке.

Живучка ползучая и медуница сахарная (слева) — неприхотливый и очень симпатичный дуэт! Справа — ячмень гривастый.

Совет: откажитесь от покупки крупномеров и взрослых контейнерных растений. Гораздо правильнее и дешевле приобретать маленькие саженцы деревьев и кустарников — пусть они растут не так быстро, как вам хочется, зато демонстрируют стопроцентную приживаемость.

Правильный уход — залог успеха

Многие многолетние растения дешевыми не назовешь. И тем обиднее, если они плохо приживаются или вовсе погибают. Как быть? С пристрастием изучить капризы своих любимцев и максимально потакать им. Например:

Высаживая лианы-многолетники, старайтесь отступать хотя бы 0,5 м от фундаментов строений, особенно если эти фундаменты бетонные. Рядом с ними корни могут подмерзать, а весной — плохо «просыпаться».

Если рядом с предполагаемыми местами посадок многолетних растений расположены новые тяжелые строения (дом или большой садовый павильон), с переселением стоит подождать один сезон: грунт может сильно осесть, и корни растений «повиснут».

«Заселяя» участок новыми жильцами, сначала устанавливайте опоры, а уже потом высаживайте растения, чтобы не повредить корни.

И не забывайте про стимуляторы корнеобразования — они обеспечат практически стопроцентную приживаемость.

Минимизируйте расходы на удобрения — частое использование минеральных подкормок, применяемых по классической схеме, может испортить почву. Старайтесь придерживаться правильного соотношения: 70% органики + 30% «минералки». Помните: органические удобрения — это не только навоз и птичий помет, но и перегной, компост, сидераты и сквашенные растения (так называемое зеленное удобрение), сапропель (донный ил), печная зола, дрожжи, крахмал в неконцентрированном виде, молочная сыворотка и яичная скорлупа. И далеко не все представители этого списка содержат азот. Скажем, в печной золе его нет вовсе, а молочная сыворотка и измельченная яичная скорлупа служат источником кальция и фосфора. Их можно использовать уже в готовом виде, а вот над созданием зеленных и крахмальных подкормок придется немножко потрудиться.

Ведерко с золой должно быть в запасе у каждого садовода.

«Зеленное» удобрение: в бочку для полива огорода на 1/3 заложите свежую крапиву и скошенную траву (без семян сорняков!), залейте водой доверху и настаивайте в течение 2 недель. Использовать подкормку следует в разбавленном виде. Крахмальное (хлебное) удобрение: бочку для полива на 2/3 заполните водой, затем положите кусочки черствого хлеба (черного и белого), картофельные очистки, а также зелень крапивы и сныти. Преобладать должен хлеб, пропорция примерно такая: 70% хлеба и очисток и 30% зеленой массы. Чтобы ускорить процесс и не выпускать на волю неприятный «аромат», сделайте плотную «крышку» из старой, но не дырявой клеенки. Настаивайте 3 недели, используйте в разбавленном виде. Читайте также:

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