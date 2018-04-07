10 самых ранних цветов для вашего сада

Настоящая весна на даче начинается с появлением первых цветов, согласны? Наверное, поэтому мы так любим растения, которые пробуждаются раньше всех, оживляя цветники и радуя душу садовода. Сейчас, в ожидании этих маленьких чудес, предлагаю вместе вспомнить самые ранние цветы наших садов.

Подснежники и крокусы появляются весной одними из первых

Раннецветущие луковичные

Наиболее многочисленны и популярны среди ранневесенних цветов, конечно же, всевозможные луковичные растения. Их сажают, как правило, осенью, а сейчас в тех регионах, где весна приходит рано, уже любуются первыми цветами. Статья Луковичные чудеса: яркие идеи для весенних цветников подарит вам вдохновение и весеннее настроение, а мы поговорим чуть подробнее о самых первых луковичных, распускающихся в наших садах.

Подснежник (галантус)

Его не зря назвали подснежником — зацветает это холодостойкое растение, едва в саду сходит снег. Первые подснежники появляются уже в начале марта — конечно, в зависимости от климатических условий вашей местности.

Подснежники вполне оправдывают свое название

Галантус лучше всего поселить в условиях, близких к местам его природного обитания — вдоль кустарников, под деревьями, которые ранней весной еще не дают густой тени. Если вы хотите, чтобы подснежники цвели на клумбе, учтите, что растение это — эфемероид: по окончании довольно короткого вегетативного периода его надземная часть отмирает. Размножается подснежник семенами (благодаря муравьям, перетаскивающим семенные коробочки, он может расселиться в вашем саду самостоятельно) и дочерними луковичками. Сажают галантус осенью; весной после цветения можно делить разросшиеся гнезда. Ну а если вы хотите узнать больше об этом вестнике весны и полюбоваться его фотографиями, посмотрите публикации:

Расцвели подснежники к Крещению

Подснежники

Подснежники к 8 марта

Крокус

Самые ранние среди крокусов — ботанические виды: крокус Томмазини, крокус золотистоцветковый, крокус анкирский, крокус императа и ряд других — в подходящих климатических условиях могут зацвести уже в феврале. Чуть позже эстафету подхватывают крупноцветковые голландские гибриды, которые производят впечатление не только размерами цветков, но и их яркими выразительными красками.

Ботанические крокусы зацветают раньше, зато гибридные крупнее

Эти удивительные цветы уместны практически везде: их сажают и в цветниках, и небольшими группами на газоне, и под кустами и деревьями; подходят они и для контейнерных посадок. Узнать больше о выращивании крокусов, их классификации и использовании в саду вы можете из статьи Вестники весны — крокусы. Сажают весеннецветущие крокусы осенью; лучше использовать для посадки корзинки, потому что луковички крокусов пользуются необычайной популярностью у грызунов. Этим цветам подойдет как солнечный участок, так и уголок в рассеянной тени листопадных кустарников и деревьев. Выкапывать луковички каждый год не нужно — это делают лишь тогда, когда хотят поделить разросшееся гнездо. Фотографии разнообразных крокусов и рассказы об этих весенних цветах вы найдете также в публикациях:

Мои крокусы

Чудо-крокусы

Цветы марта. Ботанические крокусы

Посадите крокусы

Мускари (мышиный гиацинт)

Исключительно неприхотливое, удивительно быстро разрастающееся и чрезвычайно привлекательное растение достойно того, чтобы поселиться в любом цветнике. Видов и сортов мускари довольно много, и по срокам цветения они могут различаться, но самые первые распускаются уже в апреле. В статье «Мышиный гиацинт» — мускари я подробно рассказывала об этих цветах, их сортах и своих впечатлениях.

Мускари — яркие и неприхотливые цветы

автора Вырастить мускари совсем просто: достаточно в начале осени посадить их на выбранное место в саду. Учтите: каждая луковичка ежегодно дает множество «деток», поэтому скоро на месте посадки образуется густая куртинка. Причем полностью выкопать луковицы практически невозможно: мелкие «детки» непременно затеряются и следующей весной прорастут вновь, поэтому, если вы не уверены, что выбранное место — окончательное, сажайте мускари в подходящих корзинках (можно самодельных — из больших пластиковых бутылей с проделанными в них отверстиями для дренажа). Мускари лучше всего смотрятся в групповых посадках и отлично сочетаются с другими весеннецветущими растениями. А если подобрать различные по срокам цветения виды, то радовать вас они будут с ранней весны до конца июня. Почитать про мускари и посмотреть их фотографии можно вот тут:

15 моих самых любимых сортов мускари

Гадючий лук или мышиный гиацинт

Мускари

Иридодиктиум (ирис сетчатый)

Цветки этих крох напоминают ирисы, но из рода Iris они были выделены в самостоятельный — Iridodyctium. Это луковичное растение, невысокое (до 10 см), но чрезвычайно изящное и привлекательное.

Иридодиктиум — крохотный, но изящный цветок

автора Иридодиктиумы — большие любители солнца, учтите этот нюанс при выборе места для посадки. Не забудьте и о том, что, как большинство луковичных, это растение — эфемероид: вскоре после того, как увянут цветы, начнут отмирать и листья. Но в пору своего раннего цветения (с конца марта по апрель) они великолепно смотрятся и в качестве компаньонов для других луковичных растений, и сами по себе. Из-за своего малого роста иридодиктиумы будут уместны в каменистых садах; эффектны их цветущие куртинки и среди яркой свежей зелени газонной травы. Также они подходят для контейнеров, в том числе, их можно использовать для выгонки. В саду луковички высаживают ранней осенью. Возможно, вам также будут интересны публикации:

Цветы марта. Сетчатые ирисы и… снова крокусы

Ирисы и Ко, или Вырастите радугу в своем саду

Весенник (эрантис)

Солнечно-золотистые цветки весенника подарят замечательное настроение. Тем более, появляются они, когда сад еще не расцвечен яркими красками. Цветение эрантиса — в зависимости от климата — начинается в марте или апреле. Удивительно, но этот цветок не боится даже поздних снегопадов!

Солнечные цветки эрантиса дарят весеннее настроение

автора Крохотные растения (не более 10 см в высоту, диаметр цветка — около 2,5 см) лучше всего смотрятся в групповых посадках. Они эффектны и сами по себе, и в сочетании с другими ранневесенними луковичными — иридодиктиумами, крокусами и подснежниками. В природе эрантис обитает в лесу, поэтому для его посадки наиболее удачным будет место под листопадными деревьями и кустарниками, но подойдет и любой другой участок, расположенный в полутени. Весенник чувствителен к влажности почвы: он не выносит ни засухи, ни застоя воды. Подробнее об этом растении читайте в статье Золотые россыпи весны: эрантисы, или весенники

Пролеска (сцилла)

Самая распространенная — пролеска сибирская — зацветает в благоприятных условиях уже в конце марта. Чаще всего ее можно узнать по колокольчатым поникающим цветкам небесно-синего оттенка, но у сортовых пролесок цветы могут быть и белыми.

Пролеска лучше всего чувствует себя в садах природного стиля

Сцилла (пролеска) изумительно неприхотлива: она растет и на солнечных местах, и в полутени, и даже в тени; ей не требуется особого ухода. Единственное требование, которое предъявляет это растение, — водопроницаемая почва, влажная в пору цветения пролески, но без застоя воды. Выбирая место для посадки, учтите, что пролеска отлично разрастается, размножаясь как дочерними луковичками, так и семенами, поэтому ее придется контролировать. Идеальными станут для сциллы условия сада, выдержанного в естественном, природном стиле — здесь она будет чувствовать себя, как дома. Ну а подробнее о том, как подружиться с этим растением, читайте в статьях Сцилла, она же пролеска и Цветы моего детства — пролески.

Раннецветущие травянистые многолетники

Травянистых многолетников, зацветающих ранней весной, не так уж и много, но каждый из них по-своему примечателен.

Морозник

Это замечательный вечнозеленый многолетник, неприхотливый и устойчивый к болезням. В Европе его нередко называют «Христовой розой», потому что цветение морозника часто приходится на пасхальные праздники.

Морозник нередко называют в Европе Христовой розой

В природе насчитывают более 20 видов морозников, но в саду чаще всего встречаются гибриды, цветущие с начала апреля. Среди этих растений встречаются сорта с красными, белыми, розовыми и желтыми цветками, но самый популярный — 'Atrorubens' — имеет ярко-пурпурные цветки с легким зеленоватым оттенком. Высаживают морозник весной, как только позволит состояние почвы. В южных регионах, где климат мягкий, возможна и осенняя посадка. Рекомендую почитать статью Морозник — цветок зимы, где подробно рассказано об этом популярном растении, его выращивании и уходе за ним. Возможно, вам также будет интересна публикация Ой, мороз, морозник.

Примула

Это растение отличается большим разнообразием: ученым известно около 550 видов примул, из которых в культуре выращивается лишь малая часть. О том, какие бывают примулы и как вырастить их из семян, я рассказывала в статье Примулы: ключи от райских врат или домики фей? Но совсем не обязательно посвящать время такому трудоемкому делу — можно купить уже готовые растения.

Примулы — очаровательные первоцветы

автора Примулы хорошо переносят деление и пересадку, мне случалось пересаживать их даже цветущими. Только будьте внимательны, приобретая пышно цветущие кустики в цветочных магазинах: нередко это гибриды, выращенные на всевозможных стимуляторах, напичканные удобрениями для обильного цветения и здорового внешнего вида. Лишенные «допинга», они не выживают. Мой опыт подсказывает, что надежнее покупать цветущие примулы на рынке — у садоводов, продающих излишки своих растений. Цветут примулы, в зависимости от вида, с апреля (а в более теплых краях — с марта), обильно и продолжительно. Причем у некоторых видов возможно повторное цветение в конце лета — начале осени. Их можно выращивать не только в саду, но и на балконах, лоджиях террасах — это хорошее контейнерное растение. Поближе познакомиться с примулами помогут наши публикации:

Разноликие примулы: садовые группы, виды, сорта

Самые неприхотливые, красивые и раритетные примулы

Примулы: группы культивирования и нюансы выращивания

Барвинок

Вечнозеленый барвинок сохраняет свою листву даже под снегом, и едва лишь почва начинает оттаивать, у него появляются молодые побеги, а в апреле он покрывается многочисленными нежно-синими цветками.

Цветущий барвинок

автора Основой для сортовых барвинков стал барвинок малый (Vinca minor), который в дикорастущем виде можно встретить в лесах Юго-Восточной Европы. Помимо традиционных синих, сортовые растения могут иметь белые, сиреневые и даже красные цветки, причем как простые, так и махровые. Окраска листвы тоже может быть различной: зеленой или пестрой (с белыми и желтыми узорами).

Обычно цветы барвинка небесно-синие, но у сортовых возможны и другие оттенки

автора Барвинок предпочитает влажные (но без застоя воды) полутенистые и тенистые участки; прямых солнечных лучей он не любит, а в засуху нуждается в поливе. В остальном это совершенно нетребовательное растение, которое быстро разрастается и легко размножается делением и черенками. Достаточно приобрести один кустик, и со временем он разрастется так широко, как только вы ему позволите). Лучшим временем для посадки барвинка считается апрель-май, но скажу из практики: мне случалось сажать укорененные черенки в начале лета и высаживать приобретенное растение в конце августа — неприхотливый барвинок приживается без проблем. Конечно, этот список нельзя назвать исчерпывающим: его вполне могли бы дополнить гиацинты и ботанические тюльпаны, белоцветники и хионодоксы, анемона и печеночница… — но надо же когда-то остановиться. Я думаю, садоводы, у которых весна уже наступила, дополнят мой рассказ не только упоминаниями первоцветов, но и их фотографиями. Расскажите, какие цветы самыми первыми распускаются в вашем саду? А еще вам могут быть интересны публикации:

Их называют подснежниками…

Зацвели первые тюльпаны и первоцветы. Заходите посмотреть!

Первые вестники долгожданной весны