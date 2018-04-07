Виктория Романец: не понимаю, как офисные работники ходят в туфлях и костюмах

28-летняя модель и экс-участница скандального телепроекта «Дом-2» Виктория Романец не скрывает роскошный образ жизни, а наоборот, хвастается им. Звезда также часто публикует фотографии и видеоролики, в которых демонстрирует достоинства своей внешности. Один из недавних постов красавица посвятила подготовке к предстоящей поездке, но некоторые указанные детали не понравились подписчикам знаменитости.

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Романец часто демонстрирует в своем микроблоге красивую одежду, так как обладает модельными параметрами и может позволить себе надеть то, что захочет. Она также демонстрирует идиллию в браке с другим экс-«домочадцем» Антоном Гусевым . Но недавняя запись селебрити разозлила ее недоброжелателей, ведь телезвезда похвасталась возможностью не работать, что для многих — непозволительная блажь: «Собираю чемодан потихоньку… Набрала столько туфель и босоножек, не знаю за 5 дней получиться ли все выгулять. Потому что я как всегда буду носить одни и те же сланцы 24 часа, они самые удобные. Не понимаю как офисные работники, банковские и т.д. все время ходят в туфлях и костюмах… Если бы я работала, то точно выходила бы на рабочее место в одеяле и носочках».

Поклонники Виктории в который раз указали ей, какая она красивая и ухоженная, порадовавшись, что у нее есть за возможность радоваться жизни 24 часа в сутки. Но были и те, кому не понравилось праздное времяпровождение Романец: «Хорошо тебе, а мне вот на работу надо ходить ежедневно». «Класс, мне нравится, как ты выглядишь, не работая». «А чем занимаешься? Модель и все?»

«То есть вообще ничего не надо делать? А деньги где берешь, у мужа просишь?» «Отличная жизнь, многим недоступна, эх…» «Чтоб я так жил, съемки для журналов — отличная работа, просто улыбаться и демонстрировать красоту на камеру, чем не вариант?» Известно, что Виктория Романец замужем за бизнесменом Антоном Гусевым, который часто радует жену цветами и подарками, а она демонстрирует их в своем микроблоге. Ранее молодой человек был женат на другой экс-участнице «Дома-2» Евгении Феофилактовой , от которой у него есть сын.

Что касается Виктории Романец, то она считает, что в жизни главное не богатство и даже не здоровье, а удача. Многие поклонники уверены, что девушке как раз очень повезло, ведь она может позволить себе все то, о чем большинству приходится только мечтать.