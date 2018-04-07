Ещё
Секреты изготовления пасхальных яиц
Далее:
Читайте также:
Ещё

Секреты изготовления пасхальных яиц 

Мир24 1 час назад
На Пасху у православных верующих принято дарить подарки близким. Отличным вариантом могут стать пасхальные яйца, изготовленные мастерами завода предметов церковного обихода в подмосковном Софрине.
Сам процесс достаточно кропотливый и требует определенной сноровки. Сначала на специальном станке вытачивается болванка, затем к работе подключается фантазия мастера. В итоге получается настоящее произведение искусства.
Кроме яиц сотрудники завода создают все элементы, которые можно встретить в интерьере храма, — от свечей до иконостасов.
О работе уникального завода вы сможете узнать в субботу в программе «Посторонним вход разрешен» на телеканале «МИР 24» в 10:15.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Подготовка к Пасхе: советы диетолога В Кемерове проходит траурный митинг Актер Колин Фаррелл загремел в «рехаб» впервые за 12 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад102
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты32
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь41
Поклонники не могут понять, что стало с лицом Алсу1
Звезды без макияжа: пугающая реальность8
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение