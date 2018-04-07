Секреты изготовления пасхальных яиц

На Пасху у православных верующих принято дарить подарки близким. Отличным вариантом могут стать пасхальные яйца, изготовленные мастерами завода предметов церковного обихода в подмосковном Софрине.

Сам процесс достаточно кропотливый и требует определенной сноровки. Сначала на специальном станке вытачивается болванка, затем к работе подключается фантазия мастера. В итоге получается настоящее произведение искусства.

Кроме яиц сотрудники завода создают все элементы, которые можно встретить в интерьере храма, — от свечей до иконостасов.

О работе уникального завода вы сможете узнать в субботу в программе «Посторонним вход разрешен» на телеканале «МИР 24» в 10:15.

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