«Голос. Дети»: Назгуль Отузова из Башкирии покинула конкурс

В музыкальном проекте «Голос. Дети» настал этап поединков. В минувшую пятницу, 6 апреля, на сцену вышли конкурсантки из команды Басты. В трио оказалась и девочка из Башкирии Назгуль Отузова. Участницы появились на сцене босиком и очень красиво исполнили композицию певицы Adele

— Для меня это очень тяжелый выбор. Девочки молодцы, — признался наставник.

Баста отдал предпочтение Эльвире Апшевой. Назгуль Отузова не смогла пройти дальше.

— Спасибо Василию за все, что он сделал. И оркестру большое спасибо, — с улыбкой сказала юная талантливая Назгуль.

А расплакалась девочка уже в объятиях родных. Тем не менее Назгуль уверена, что проект дал ей большой опыт, который поможет в дальнейшем развитии.