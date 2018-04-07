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«Голос. Дети»: Назгуль Отузова из Башкирии покинула конкурс
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«Голос. Дети»: Назгуль Отузова из Башкирии покинула конкурс 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
В музыкальном проекте «Голос. Дети» настал этап поединков. В минувшую пятницу, 6 апреля, на сцену вышли конкурсантки из команды Басты. В трио оказалась и девочка из Башкирии Назгуль Отузова. Участницы появились на сцене босиком и очень красиво исполнили композицию певицы Adele.
— Для меня это очень тяжелый выбор. Девочки молодцы, — признался наставник.
Баста отдал предпочтение Эльвире Апшевой. Назгуль Отузова не смогла пройти дальше.
— Спасибо Василию за все, что он сделал. И оркестру большое спасибо, — с улыбкой сказала юная талантливая Назгуль.
А расплакалась девочка уже в объятиях родных. Тем не менее Назгуль уверена, что проект дал ей большой опыт, который поможет в дальнейшем развитии.
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