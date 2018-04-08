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Звезда «Голос. Дети» из Башкирии выступит в торговом центре Уфы
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Звезда «Голос. Дети» из Башкирии выступит в торговом центре Уфы 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Юная жительница Янган-Тау Назгуль Отузова покинула проект «Голос. Дети». Талантливая 14-летняя певица уже стремится покорить новые сцены. 8 апреля ее можно будет услышать в уфимском ТЦ.
В 14:00 в «Меге» начнется концерт «Уфимской волны», одной из исполнительниц станет Назгуль. Девушка выступит с песней, на которую повернулись все три наставника во время отборочных слепых прослушиваний. Также она ответит на вопросы о том, что происходит на шоу и за кулисами проекта.
Последнее выступление Назгуль в «Голос. Дети» состоялось в пятницу, 6 апреля. Втроем с другими конкурсантами она вышла на сцену, чтобы исполнить песню Adele. Ее наставник Баста отдал предпочтение другой девушке, и Назгуль покинула проект.
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