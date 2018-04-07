Этот мужчина не понимает почему люди вокруг него встали. На самом деле это спасенные им дети во время Холокоста

О Николасе Уинтоне можно рассказывать часами. Памятники этому выдающемуся филантропу стоят в Англии и Праге. При жизни мужчина был удостоен рыцарского звания. Он стал членом Ордена Британской империи, а в 2008 году даже выдвигался на Нобелевскую премию мира.

Однако при этом истинную известность Николас обрел случайно, когда жена нашла его старую записную книжку. Если бы не она, о подвиге британца знали бы единицы.

Всё началось в 1938 году. Тогда молодой Николас прямо с рождественских каникул сорвался и уехал в Прагу. По Мюнхенскому соглашению Судеты переходили к Германии.

Потоки беженцев захлестнули оставшуюся часть Чехословакии. В это неспокойное время, словно предчувствуя грядущие этнические чистки, Уинтон устроил свой офис прямо в отеле и приступил к спасению еврейских детей.

Николас смог вывезти из Чехословакии в Великобританию множество малышей. Молодой Уинтон заранее подыскивал для каждого из них приемные семьи, а залоги вносил из собственного кармана.

Семь поездов, организованных филантропом, увезли от верной смерти 669 детей. А потом началась война. Прошли годы, но о подвиге Николаса никто не знал. Лишь спустя 49 лет супруга мужчины случайно наткнулась на его старую записную книжку.

Внезапное приглашение на ток-шоу телеканала BBC застало Уинтона врасплох. А когда во время программы ведущая рассказала о его подвиге, мужчина оторопел. Но это было еще не всё.

Женщина попросила подняться тех, кого когда-то спас Николас. Заблаговременно собранные письмами со всей страны, в зале собрались бывшие дети, получившие благодаря мужчине новую жизнь!