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Этот мужчина не понимает почему люди вокруг него встали. На самом деле это спасенные им дети во время Холокоста
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Этот мужчина не понимает почему люди вокруг него встали. На самом деле это спасенные им дети во время Холокоста 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
О Николасе Уинтоне можно рассказывать часами. Памятники этому выдающемуся филантропу стоят в Англии и Праге. При жизни мужчина был удостоен рыцарского звания. Он стал членом Ордена Британской империи, а в 2008 году даже выдвигался на Нобелевскую премию мира.
Однако при этом истинную известность Николас обрел случайно, когда жена нашла его старую записную книжку. Если бы не она, о подвиге британца знали бы единицы.
Всё началось в 1938 году. Тогда молодой Николас прямо с рождественских каникул сорвался и уехал в Прагу. По Мюнхенскому соглашению Судеты переходили к Германии.
Потоки беженцев захлестнули оставшуюся часть Чехословакии. В это неспокойное время, словно предчувствуя грядущие этнические чистки, Уинтон устроил свой офис прямо в отеле и приступил к спасению еврейских детей.
Николас смог вывезти из Чехословакии в Великобританию множество малышей. Молодой Уинтон заранее подыскивал для каждого из них приемные семьи, а залоги вносил из собственного кармана.
Семь поездов, организованных филантропом, увезли от верной смерти 669 детей. А потом началась война. Прошли годы, но о подвиге Николаса никто не знал. Лишь спустя 49 лет супруга мужчины случайно наткнулась на его старую записную книжку.
Внезапное приглашение на ток-шоу телеканала BBC застало Уинтона врасплох. А когда во время программы ведущая рассказала о его подвиге, мужчина оторопел. Но это было еще не всё.
Женщина попросила подняться тех, кого когда-то спас Николас. Заблаговременно собранные письмами со всей страны, в зале собрались бывшие дети, получившие благодаря мужчине новую жизнь!
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