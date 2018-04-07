Девушка из России стала представителем «Аньхуа Хэйча»: этот чай полезен для здоровья, поэтому будет популярен в России

Провинция Хунань — один из основных районов-производителей черного чая. В древности здесь пролегал древнейший чайный путь и главная «артерия» по доставке чая за рубеж. В последние годы провинция Хунань становится более открытой для внешнего рынка, что способствует распространению черного чая из уезда Аньхуа за границей. Иностранцы, которые проживают в провинции Хунань, пробуют и влюбляются в этот сорт чая.

Недавно отдел пропаганды парткома уезда Аньхуа и интернет-портал Red Net совместно провели в древней чайной города Чанша мероприятие по дегустации черного чая. Делегаты из Великобритании и России в этом древнейшем месте пытались постичь традиции и технику чайной церемонии провинции Хунань.

Алена — классическая русская красавица. У нее приятная внешность и прекрасный характер. Она была приглашена для участия в записи рекламного ролика для компании «Аньхуа Хэйча». Получилась прекрасная картина — Алена, одетая в прекрасные традиционные китайские одежды, прогуливается по чайным плантациям Аньхуа.

«Посещение городского округа Иян стало интересным опытом. Уезд Аньхуа такое прекрасное место. Когда я увидела великолепные чайные плантации, то подумала, что это совершенно два разных ощущения: просто прийти в супермаркет и купить чай или же испытать особое чувство от поездки в это живописное место, дотронуться до нежно-зеленых чайных листиков и попробовать настоящий местный чай», — считает Алена.

Алена также осознала, что традиции чаепития в России и в Китае сильно различаются. Для китайцев важна сама чайная церемония, а для русских чаепитие — это сочетание сладостей и данного напитка.

Фестиваль традиционной китайской культуры

«Китайцы и русские пьют чай по-разному. В Китае важен процесс приготовления чая, а в России на это не обращают особого внимания. Когда мы пьем чай, то обычно добавляем молоко, а еще вместе с чаем кушаем разные лакомства: пирожные, торты или конфеты. Некоторые люди пьют чай не ради чая, а ради сладостей. Я делаю также», — смеясь, говорит Алёна.

Девушка рассказала, что в России очень любят пить чай, и большую его часть привозят из других стран. «Я считаю, что черный чай из провинции Хунань очень вкусный. Также я слышала, что он полезен для здоровья: помогает работе пищеварения. Многие в России гоняться за различными новшествами, поэтому я верю, что люди захотят попробовать этот новый для них вид чая. Черный чай из Аньхуа обязательно будет популярен на моей Родине», — считает Алена.