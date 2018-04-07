Ещё
5 простых способов уменьшить рабочий стресс
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 простых способов уменьшить рабочий стресс 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Чувствуете, что зашились на работе настолько, что вот-вот взорветесь? У вас есть 5 путей легко и быстро снизить напряженность.
СОСТАВЬТЕ СПИСОК
Простой, но эффективный путь. Составьте список и идите по нему, не отвлекаясь и не загружая голову «что мне еще предстоит сделать?». Так вы получаете представление о приоритетах и четкое понимание ситуации. Работает, даже когда вы уже сильно утомлены, нервно или физически.
СМЕНИТЕ ОБСТАНОВКУ, СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВ
Прогуляйтесь за пределы офиса в перерыв, чтобы подышать свежим воздухом и отключиться от рабочих забот. Даже пять минут, проведенных на открытом воздухе, могут помочь. Любуйтесь природой, небом, зеленью, дышите спокойно и вспоминайте, что жизнь есть и за пределами конторы.
ПОСМОТРИТЕ НА МИЛЫХ, КАВАЙНЫХ ЖИВОТНЫХ
Как будто вам нужно оправдание, да? А ведь это реальный факт, просмотр фотографий ми-ми-ми щеночков и котят в течение нескольких минут может облегчить стресс и помочь сбалансировать свои эмоции. Нет, речь идет о минутах. Нет, это не повод сидеть в Одноклассниках часами, и не стоит ссылаться на эту статью в споре с руководством.
ЕДА ДЛЯ СЧАСТЬЯ
Существуют продукты, улучшающие ваше фоновое настроение, и пересмотр ежедневного питания может достаточно быстро помочь вам. Ищите продукты с высоким содержанием омега-3 жиров. Да, жирный лосось это для вас. Ешьте больше витамина С (цитрусовые). Включите в питание богатые микроэлементами орехи, яйца, капусту, шпинат, бобы, чечевицу и нут (турецкий горох).
ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ ДЕРЕВО
Мы серьезно. Глубокое дыхание и хорошие потягушки помогают освежить голову и снять напряжение. Поэтому, когда вас уже все достало, найдите себе уединенное место (даже туалет, за неимением другого) и попробуйте выполнить это простое упражнение.
Поставьте ноги на ширине плеч, руки расслаблены вдоль тела, голову держите ровно, глядя перед собой. Закройте глаза и сделайте полный глубокий вдох, одновременно поднимая ладони вверх вдоль тела на уровень плеч. Затем разведите ладони в стороны, максимально потягиваясь и после поднимите вверх. Опуская руки, медленно выдыхайте. Повторите три раза.
Удачного и спокойного дня!
Карельские вести: последние новости
«Хвосты» боятся, «головы» любят. Какая омывайка пахнет яблоками Этот мужчина не понимает почему люди вокруг него встали. На самом деле это спасенные им дети во время Холокоста Роспотребнадзор напомнил правила выбора продуктов к Пасхе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад104
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты32
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь45
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье66
Поклонники не могут понять, что стало с лицом Алсу1
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение