5 простых способов уменьшить рабочий стресс

Чувствуете, что зашились на работе настолько, что вот-вот взорветесь? У вас есть 5 путей легко и быстро снизить напряженность.

СОСТАВЬТЕ СПИСОК

Простой, но эффективный путь. Составьте список и идите по нему, не отвлекаясь и не загружая голову «что мне еще предстоит сделать?». Так вы получаете представление о приоритетах и четкое понимание ситуации. Работает, даже когда вы уже сильно утомлены, нервно или физически.

СМЕНИТЕ ОБСТАНОВКУ, СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕРЫВ

Прогуляйтесь за пределы офиса в перерыв, чтобы подышать свежим воздухом и отключиться от рабочих забот. Даже пять минут, проведенных на открытом воздухе, могут помочь. Любуйтесь природой, небом, зеленью, дышите спокойно и вспоминайте, что жизнь есть и за пределами конторы.

ПОСМОТРИТЕ НА МИЛЫХ, КАВАЙНЫХ ЖИВОТНЫХ

Как будто вам нужно оправдание, да? А ведь это реальный факт, просмотр фотографий ми-ми-ми щеночков и котят в течение нескольких минут может облегчить стресс и помочь сбалансировать свои эмоции. Нет, речь идет о минутах. Нет, это не повод сидеть в Одноклассниках часами, и не стоит ссылаться на эту статью в споре с руководством.

ЕДА ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Существуют продукты, улучшающие ваше фоновое настроение, и пересмотр ежедневного питания может достаточно быстро помочь вам. Ищите продукты с высоким содержанием омега-3 жиров. Да, жирный лосось это для вас. Ешьте больше витамина С (цитрусовые). Включите в питание богатые микроэлементами орехи, яйца, капусту, шпинат, бобы, чечевицу и нут (турецкий горох).

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ ДЕРЕВО

Мы серьезно. Глубокое дыхание и хорошие потягушки помогают освежить голову и снять напряжение. Поэтому, когда вас уже все достало, найдите себе уединенное место (даже туалет, за неимением другого) и попробуйте выполнить это простое упражнение.

Поставьте ноги на ширине плеч, руки расслаблены вдоль тела, голову держите ровно, глядя перед собой. Закройте глаза и сделайте полный глубокий вдох, одновременно поднимая ладони вверх вдоль тела на уровень плеч. Затем разведите ладони в стороны, максимально потягиваясь и после поднимите вверх. Опуская руки, медленно выдыхайте. Повторите три раза.

Удачного и спокойного дня!