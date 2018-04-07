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Как заточить нож обычной газетой
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Как заточить нож обычной газетой 

Don't Panic 57 минут назад
Фото: Don't Panic
Ножи надо точить, но что делать, если под рукой нет точилки? Хитрый японец показал, как сделать лезвие бритвенно-острым предметом, который есть у каждого.
Оказывается, японцы используют этот метод уже несколько десятков лет. Что нужно? Да всего лишь газета.
Дело в том, что в состав обычных типографских чернил входит в графит. Действие его на металл сопоставимо с действием оружейной смазки. Большую роль играет и плотность бумаги.
Никаких особенных навыков от вас не потребуется. Сложите газету пополам, разложите ее на столе и несколько раз проведите ножом (держите лезвие плашмя) с одной, а затем с другой стороны.
Не забудьте хорошенько промыть нож после такой обработки. Типографская краска в организме еще никому пользы не принесла.
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