Что делать, если его размеры превзошли все ваши ожидания

«Не ценишь ты своего счастья», — мечтательно скажут одни. «Да, я тебя понимаю, это больно», — сочувственно кивнут другие. Все мы такие разные, и мало того, что нам приходится притираться к своим половинкам по характеру, так еще и физические параметры могут не совпасть. Ну не терять же хорошего парня, если при виде его достоинства ваши зрачки расширяются от ужаса?

Порой приходится слышать девичьи жалобы: дескать, у их мужчины член такого внушительного размера, что они испытывают боль во время секса. Нет, это никуда не годится. Сейчас расскажем, как быть.

1. С таким сокровищем вам понадобится более долгая прелюдия, чем обычно.

Не спешите. Вы должны быть хорошенько возбуждены, чтобы принять его без проблем.

Пусть ваш мужчина уделит больше внимания всем твоим чувствительным точкам с помощью языка и пальцев, и лишь когда вы будете готовы, приступает к проникновению.

2. Но перед этим не забудьте использовать лубрикант,

если вашей собственной смазки окажется недостаточно.

3. У страха глаза велики.

Вы и так волнуетесь, если ваши интимные отношения только-только начинаются, а тут вас еще и впечатляют невиданные прежде длина и/или объем.

Если вы ждете, что вам будет больно или дискомфортно, все ваши мышцы, включая вагинальные, напрягаются — и вместо сказочного наслаждения вы получаете ровно то, чего боялись. Точно так же, как и при дефлорации.

Постарайтесь расслабиться. Ваш парень может помочь вам, начав с массажа — так вы постепенно привыкнете к телесному контакту с ним, и он перестанет вас так пугать.

4. Если вы испытывали неприятные и даже болезненные ощущения и с теми партнерами, у которых были более стандартные размеры,

а теперь все стало еще хуже — обязательно посетите гинеколога. Причиной боли может быть наличие кист, спаек или инфекций. Если устранить первопричину — на смену боли придет наслаждение.

5. Выбирайте позу, которая позволяет вам контролировать глубину и скорость проникновения.

Как мы уже писали раньше, «женщина сверху» — идеальная с этой точки зрения позиция, которая позволит вам все сделать постепенно и позволить ему проникнуть глубже только тогда, когда вы будете готовы.

В миссионерской позиции помните, что чем выше поднят ваш таз, тем глубже проникновение, поэтому не торопитесь закидывать ноги ему на плечи и подкладывать под попу подушку. К тому же чем шире расставлены ваши ноги, тем короче влагалище, поэтому вытяните их и сомкните бедра. Тогда он не сможет погрузиться в вас слишком глубоко, зато сможет при каждом движении тереться о ваш клитор, и вы получите дополнительный бонус.

Еще одна хитрость: совершайте круговые движения тазом навстречу ему, а не вперед-назад, как обычно.

Можете отчасти придерживать, отчасти — поглаживать основание его члена, чтобы у парня не возникало чувства неудовлетворенности из-за того, что он вошел не до конца.