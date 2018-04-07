Смертельные продукты, которые точно есть у вас на кухне

Человек — единственное существо на свете, способное преодолеть инстинкт самосохранения. И об этом можно судить уже по продуктам, которые находятся на его кухне. По меньшей мере, половина из них может вызвать смерть, а он и не задумывается об этом. Хотя любое живое существо, почуяв яд, постаралось бы спасти себя от него и не держать такое в месте своего обитания. Человек, конечно, существо разумное и умеет обрабатывать еду таким образом, чтобы обезопасить себя. Но от ошибок он не застрахован, поэтому лучше знать заранее, откуда ждать беды.

— Кешью —

Сырые орехи кешью, которые каждый из нас покупает в супермаркете, на самом деле не являются сырыми. Они обрабатываются паром перед тем, как поступить на прилавки магазинов. Это позволяет избавиться от опасного химического соединения, которое в крупных объемах может стать смертельным. Оно называется урушиола и содержится также в ядовитом плюще. Так что держитесь подальше от орехов кешью, которые не прошли должную процедуру очистки.

— Тунец —

Самое опасное в тунце — это ртуть. Рыба имеет свойство накапливать это опасное для человека химическое соединение, не подавая никаких внешних сигналов об опасности. Ртуть в организме человека оседает в почках, а также может повлиять на работу мозга. Попросту — свести с ума. Так что с тунцом лучше не перебарщивать.

— Мед —

Мед не проходит процесс пастеризации, во время которого уничтожаются вредные токсины, поэтому он может быть опасен. Он содержит граанотоксин, который может вызвать тошноту и рвоту, обезвоживание организма и даже смерть, если не принять меры. Поэтому, если вы заметили странную реакцию на небольшие дозы меда, лучше воздержаться от него совсем.

— Мускатный орех —

Фактически мускатный орех — это галлюциноген. Просто употребляем мы его не в тех количествах. Чуть увеличив дозу, можно от галлюцинаций перейти к судорогам, а затем и к полноценному припадку. Если съесть орех целиком, можно испытать так называемый синдром мускатного ореха. Это когда настигает чувство приближения неминуемой смерти.

— Фрукты с косточками —

Это и яблоки, и вишни и абрикосы. Да, все они представляют смертельную опасность, если косточки попытаться разгрызть и съесть в больших количествах. В них содержится синильная кислота — довольно широко известный под названием «цианистый водород» яд.

— Бобовые —

Некоторые сорта бобов и фасоли могут в определенных условиях производить смертельный токсин под названием рицин. Другие виды содержат большие дозы цианида, поэтому их перед готовкой необходимо вскрывать, чтобы яд успел испариться. Обычно об этом заботятся производители, но все равно будьте бдительны.

— Арахис —

Тут все просто — от арахиса умерло больше всего народу с пищевой аллергией. Аллергены, на которые действует это орех, настолько агрессивны, что могут вызвать мгновенную смерть. Так что лучше заранее провериться на такую напасть.

— Авокадо —

Вы когда-нибудь пытались удалить авокадовую косточку ножом? Лучше и не пытайтесь. История знает множество случаев, когда такие попытки заканчивались вскрытием вен. Дело в том, что порой косточка сидит настолько крепко и остается при этом скользкой, что нож соскакивает и попадает прямиком в запястье.