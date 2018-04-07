26 фактов из психологии, помогающих лучше понять себя

Любите общаться и хотите, чтобы ваше общение было эффективным? Мы подготовили 26 фактов, которые помогут узнавать людей, их слабые и сильные стороны, используя это в своих целях.

Люди любят говорить о себе. Хотите войти в доверие? Искренне интересуйтесь жизнью собеседника — но не личными и деликатными вопросами. Спросите про хобби, увлечения и другие нейтральные темы.

Не пытайтесь всем угодить. Если вы живете чужими интересами, рискуете в итоге остаться в одиночестве. Вы всегда находитесь на первом месте, если эта позиция не задевает свободу и права других людей.

Крепкая и взаимная любовь с большей вероятностью начнется с дружбы, нежели со всепоглощающей страсти. Всегда ищите человека, с которым у вас общие интересы и сейчас, и в будущем.

Женщинам полезно иметь много друзей мужского пола. В таком обществе дамы расцветают, лучше следят за собой, лучше понимают мужскую психологию. Отсюда и шанс более успешно выйти замуж в будущем.

Проводите больше времени в путешествиях. Люди, отдающие предпочтение такому отдыху, более интересны окружающим, легче находят общих друзей. Старайтесь не лежать на пляже, а посещать экскурсии, изучать незнакомые города, деревни, ходить в музеи. Новая информация делает из нас новых людей.

А еще путешествия полезны для здоровья: благодаря новым впечатлениям и эмоциональным положительным встряскам мы снижаем риск депрессии и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Всегда ставьте себя на место другого человека. Перед тем как разозлиться, обидеться или сформировать негативное мнение о том или ином человеке, подумайте, такого ли результата он хотел от этого общения.

Не давайте себя в обиду. Если нарушают ваши личные границы — давайте отпор. Есть люди, которые постоянно тестируют вашу способность постоять за себя. И если они не видят отпора, то пользуются ситуацией.

Не слишком увлекайтесь книгами Алана Пиза. Закрытая поза со скрещенными руками далеко не всегда означает, что собеседник не хочет вас слушать. То же самое касается лжи — пособия, распространенные в Интернете, часто дают мало информации. И лжеца не разоблачите, и сами запутаетесь в отношениях с хорошим человеком.

Если одиночество вас не радует, а тяготит, срочно ищите хорошую компанию. Есть мнение, что длительная тоска так же вредна, как выкуривание 15 сигарет в день. Но имейте в виду, что компания должна подходить вам по духу. Среди неподходящих людей одиночество только усилится.

Проводите больше времени с любимыми. Их общество снижает уровень тревоги, успокаивает, даже уменьшает физическую боль. Иногда достаточно сидеть рядом и заниматься своими делами, чтобы чувствовать себя комфортно.

Объятия — важный фактор для сохранения отношений. Касайтесь любимого человека не менее 8 раз в день — этот ритуал пойдет только на пользу. Такое правило работает и со взрослыми, и с детьми. Последним крайне важно, чтобы родители постоянно обнимали, гладили по голове.

Не судите строго незнакомцев. Они часто выглядят хуже в наших глазах просто по той причине, что мы их не знаем. Мы гораздо лояльнее к людям, с которыми уже общались несколько раз или дружим длительное время.

Давайте второй шанс в общении. Первый негативный опыт может быть вызван разными причинами — например, вы человеку нравитесь и поэтому он сильно смущается. При повторном и последующем общении новый знакомый нередко открывается с неожиданной положительной стороны.

Статистика говорит: чем умнее личность, тем меньше у нее друзей в узком кругу общения. Это связано с высоким уровнем избирательности.

Женщины и правда не так хороши в хранении секретов. В среднем тайна остается тайной чуть больше 47 часов.

Человек, который счастлив, высыпается за более короткий срок. Вот почему пациенты, страдающие депрессией, очень часто спят подолгу.

Если вас беспокоит отношение к кому-либо, но вы не можете с ним поговорить, напишите ему письмо — гневное, любовное, полное нежности или тревог, без разницы. Выплеснув мысли на бумагу, вы сможете освободиться от них. А письмо потом можно сжечь.

Избегайте общения с людьми, которые вам неприятны по разным причинам, — это плохо сказывается на здоровье.

Хотите, чтобы у близкого человека утром задался день? Отправьте ему сообщение с хорошим пожеланием — такой простой знак внимания действует магически.

Запомните: комплименты любят все — и женщины, и мужчины. Похвалите наряд вашей коллеги или оцените способность мужчины разбираться в технике, в которой вы ничего не понимаете, — и к вам будут относиться благожелательно.

Преодоление своих страхов — лучший путь для развития. Делайте то, чего боитесь (в рамках соблюдения безопасности, конечно), — и скоро вы станете совсем другим. Это касается самостоятельных путешествий, новых проектов, поиска нового круга общения и т. д.

Не считайте себя ни лучше, ни хуже окружающих, даже если перед вами полный неудачник (по мнению общества) или президент. Собеседники чувствуют, когда с ними общаются на равных, но с уважением, и очень охотно идут на контакт.

Изучайте эмоции, их проявление у других людей — эта информация пригодится вам практически в любой жизненной ситуации.

Если планируете общаться с представителями другой культуры, узнайте об их запретах, правилах и предпочтениях побольше, чтобы никого не обидеть ненароком.

Улыбайтесь своему отражению в зеркале по несколько минут в день. Это простое упражнение поможет вам выйти из состояния грусти и настроиться на позитивный лад, даже если сначала кажется, что это полная глупость.