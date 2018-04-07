Фото www.instagram.com/телебашня«Она потрясающая!» Нижегородская телебашня в цветах Российского Флага
«Волшебный Нижний Новгород. Спасибо телебашне за это». Нижегородцев поразила красота телебашни с декоративной подсветкой.
Подсветка нижегородской телебашни украшена в цвета Российского Флага.
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на фоне телебашни можно делать классные селфи. А сама башня благодаря новой подсветке стала украшением Нижнего Новгорода.