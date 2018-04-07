Пропаганда, которая совсем не удалась

Если верить словарю, то пропаганда — «объединение/работа для распространения идеи, учения и тому подобного».

Для человека с улицы: пропаганда — это когда государство рассказывает тебе, что что-то — супер (например, Норвежские железные дороги), а потом ты сталкиваешься с этим сам и выясняешь, что «это вовсе не супер».

К счастью, люди не всегда ведутся на глупую пропаганду, а в некоторых случаях пропагандистская кампания может даже навредить ее организатору.

Совершенное дитя

Когда нацисты пришли к власти в Германии в 1930-е годы, Гитлер быстро смекнул, что его сборище не самых приятных, мягко говоря, соратников сулит ему большие проблемы с имиджем. В попытке улучшить мнение народа о нацистах министр пропаганды Йозеф Геббельс объявил конкурс, целью которого было найти фото «совершенного арийского младенца».

Потому что кто же не любит милых сладких крошек?

Адольф Гитлер в Берлине, 1938 год Просмотрев несколько сотен тысяч фотографий, Геббельс нашел ребенка, который должен был завоевать всеобщее расположение: темноволосая маленькая девочка с пухлыми щечками и большими глазами. Чисто физически, возможно, не вполне арийский идеал, но все равно: младенец был исключительно мил.

Лицо маленькой девочки печатали на плакатах, открытках, в журналах по всей Германии, и кампания оказалась очень успешной.

Проблема была только одна. Это был еврейский младенец.

Оказалось, что шестимесячную девочку звали Хесси (Hessy), а родителями ее были берлинские евреи Якоб и Паулине Левинзон (Jacob og Pauline Levinson). Фотография попала на стол Геббельса благодаря фотографу Хансу Баллину (Hans Ballin), который ненавидел нацистов так же, как руководство ФИФА ненавидит американские налоговые власти и критические вопросы.

Баллин решил, что будет забавно послать на конкурс фотографию еврейского ребенка, и он был совершенно прав.

Прежде чем эта супер-промашка обнаружилась, прошло несколько лет. Но нацисты сделали еще одну похожую ошибку, когда через какое-то время объявили Вернера Гольдберга (Werner Goldberg), наполовину еврея, «идеальным немецким солдатом».

Саддам Хуссейн пытается заманить маленького мальчика на колени

Через много лет после того, как Гитлер воспользовался тем, что он больше всего ненавидел, еще один диктатор отчаянно попытался улучшить свой образ в глазах общественности с помощью маленьких детей.

В конце 1980-х годов иракский диктатор Саддам Хуссейн осознал, что, по мнению мирового сообщества, он вовсе не добрый дедушка, которым он сам себя считал, а, скорее, сумасшедший диктатор. В попытке изменить это негативное представление пиар-машина диктатора решила, что хорошей идеей будет прямая трансляция встречи с британскими семьями, которых удерживали в Багдаде. Дело в том, что во время вторжения в Кувейт иракские военные захватили около 30 британских нефтяников и членов их семей, сделав их заложниками (или «гостями», как называл их диктатор).

Иракские девочки с портретами президента страны Саддама Хусейна

На транслировавшейся «вживую» встрече Хуссейн заметил пятилетнего Стюарта Локвуда (Stuart Lockwood). «Прекрасная возможность показать себя другом детей», — наверняка думал Хуссейн, спрашивая Локвуда о том, «достаточно ли молока для корнфлекса он получает», трепля его за волосы и задавая пятилетнему мальчику другие «идиотские вопросы». Но весь этот трюк пошел совсем не так, когда Хуссейн попытался усадить мальчика к себе на колени.

Мальчонка унюхал опасность, увидев незнакомца с усами, и садиться к нему на колени отказался.

Кадры телепередачи обошли весь мир, и до смерти перепуганный маленький Локвуд стал на Западе символом того, что Саддам вовсе не был симпатичным человеком, которого ты хотел бы пригласить на ужин.

Вскоре после этого война в Заливе вспыхнула с новой силой.

Мы совершенно убеждены в том, что, если бы Владимир Путин не был президентом России, он был бы супергероем.

Мы говорим о человеке, который однажды спас группу телевизионщиков от смерти в лапах тигра, который безупречно исполняет классику: «Blueberry Hill» Фэтса Домино и может обыграть некоторых лучших хоккеистов мира. Есть ли что-то, что ранний Путин не мог сделать?

В 2011 году бывший шеф ФСБ мог написать в своем резюме еще и «археолог», когда он, если верить российским СМИ, нашел останки античной греческой керамики, ныряя в Черном море.

Фотографии российского президента с фрагментами античной керамики в руках обошли весь мир. Сам Путин утверждал, что «нашел это с ребятами» на глубине около двух метров.

К несчастью для Владимира «Индианы Джонса» Путина долго обман не продлился. Когда историки и настоящие археологи стали задавать вопросы о том, как президент с такой легкостью мог обнаружить артефакты, которым 2,5 тысячи лет, пресс-секретарь вынужден был признать, что они были помещены туда специально, чтобы Путин смог их найти.

«Послушайте, разумеется, Путин не находил эти амфоры, которым тысячи лет. Их нашли во время более ранних раскопок в этом районе и поместили туда», — рассказывал впоследствии пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Дождь».

«И нечего злорадствовать по этому поводу», — якобы сказал он же, по словам Daily Mail.

Вот и есть чего.

Свобода слова

Одним из самых известных диктаторов в истории был чилийский диктатор Аугусто Пиночет . Правя на протяжении 20 лет с помощью пыток, нарушений прав человека и «исчезновений людей», генерал настолько уверовал в собственную победу на президентских выборах в 1988 году, что даже разрешил оппозиции принять участие в дебатах.

Портрет Аугусто Пиночета

Оппозиционный политик и юрист Рикардо Лагос просто не мог упустить шанс наконец-то поговорить относительно свободно. Во время теледебатов (самого Пиночета на них не было), Лагом обрушился на диктатора, находившегося у власти. Юрист назвал генерала «лжецом и убийцей» и сослался, в частности, на статью в газете, в которой Пиночет обещал не выдвигать снова свою кандидатуру на выборах.

Ведущий программы и другие участники дебатов в студии несколько раз пытались перевести Лагоса на более «пропиночетовские темы», поскольку им вовсе не хотелось «исчезнуть» через несколько минут после окончания телепередачи. Но политику было на это наплевать, он продолжал критиковать Пиночета.

Наверное, Пиночет видел дебаты и слышал яростные речи по телевизору дома и понял, что возникли проблемы. Потому что, хотя диктатор и пообещал «свободные выборы», в избирательные бюллетени все равно было вписано только одно имя: Аугусто Пиночет. И избирателям надо было просто зачеркнуть «да» или «нет», в зависимости от того, хотели ли они его видеть президентом новые восемь лет или нет.

Раньше никто не осмеливался выставить свою кандидатуру, но сейчас оппозиция обрела лицо. И лицо это Пиночет не мог заставить «исчезнуть», поскольку это дало бы народу основание взбунтоваться.

Выборы прошли так, как и должны были пройти: большинство проголосовало против того, чтобы диктатор продолжал править новые восемь лет. Сам Лагос предпочел не становиться преемником Пиночета в качестве главы государства. Президентом он стал несколько лет позднее.