Клубок змей: почему не стоит бояться женского коллектива

В эпоху признанной ценности индивидуального, персонализации, социальных сетей и главенства коммуникаций, думаешь, что стереотипы — удел старшего поколения, ловко умеющего «расклеивать» ярлыки на любое явление. Кажется, что для стереотипов все меньше остается места в жизни. Однако, не все способны выйти за рамки и перестать руководствоваться штампами.

Например, от расхожего мнения о проклятии женских коллективов, которые называют серпентариями, никто не собирается отказываться. По-прежнему, если говоришь, что коллектив на работе женский — на лице собеседника появляется «ухмылка знатока»: «Как же, знаю я эти женские коллективы!»

Если ввести в строку поиска запрос «женский коллектив», то получишь следующие подсказки:

Получается, что женский коллектив — это место, где много проблем, и в котором трудно выживать. Лучшим афоризмом женского коллектива считается клубок змей. Зависть, подковерные игры, тайные союзы и борьба с изгоями. Вторая распространенная метафора — это курятник, наполненный кудахтаньем о семье, детях, диетах, рецептах, ценах и дачах…

Я работала в разных трудовых коллективах: женских, смешанных, мужских. 12 лет назад я основала PR-агентство. За это время в нашем коллективе трудилось достаточно мужчин и женщин, чтобы понять, насколько сильно устарел саркастический ярлык «женский коллектив» для современной команды, состоящей преимущественно из девушек. Сейчас у нас 15 сотрудниц от 19 до 43 лет, занимающихся творческой, проектной работой по управлению репутацией брендов и компаний.

В гештальт-терапии есть понятие «полярностей». Современные коучи активно работают с ним, показывая, что наша жизнь — это балансирование между двумя полюсами-крайностями. Если этот подход применить к женскому коллективу, то все становится на свои места, и не остается места для взглядов свысока. Рассмотрим основные стереотипы о женском коллективе в рамках этой теории.

«Змеиный коллектив» — это нездоровая среда, где важно соответствовать принятому шаблону, иначе становишься изгоем. Постоянное сравнение друг с другом, обсуждение новеньких и тяжелое отношение к изменениям — это известные мифы о «женском царстве». Полярность «шаблонности» — это стремление хранить ценности и досконально выполнять правила. Спросите, кто будет лучшим на горячей линии поддержки клиентов, в заполнении форм и анкет, в учете ресурсов, и многие руководители сойдутся во мнении, что выдавать стабильно высокое качество на «скучном» участке работ могут именно женщины. Четкость, обязательность и точное следование инструкциям — качества, которые помогают женщинам справляться с такого рода работой. В моей практике руководителя было несколько мужчин, которые не выполнили в срок свою часть работы, потому что «проснулись и не почувствовали вдохновения». И было множество девушек, которые вне зависимости от настроения выполняли задачи от и до. Правда, такое «от и до» иногда походило на «итальянскую забастовку», где формальности соблюдены, но цель достигнута не полностью.

Второй распространенный штамп касается как раз творческих способностей женщин. До сих пор считается, что большие прорывы, трудовые подвиги и вершины креатива не даются человеку в юбке. «Муж голова, а женщина — шея. Мужчина — стратег, женщина — тактик». С таким стереотипом довольно часто приходится сталкиваться во время обсуждений стратегий с клиентами. «Дайте нам мужчину-менеджера, чтобы мы сделали прорыв», — говорят некоторые клиенты. Что ж, практика показывает, что мужчинам действительно хочется скорее на передовую, с шашкой в руках… Чаще всего такие «взмахи» приводят к тому, что стратегии на бумаге поражают своей смелостью и космическим охватом, на практике же появляются нюансы. Такие «мелочи» как недоработанная программа, непроверенные мощности, неподтвержденные доходы нарастают как снежный ком, и план по захвату рыночной доли превращается в борьбу за выживание. Обратная сторона «медлительности и приземленности» — это реалистичность и умелая работа с рисками. Женщины считаются перестраховщиками. 90-е годы прошли и долгосрочная и плавная стратегия с оценкой рисков и сохранения того, что есть, бывает гораздо выгоднее стратегии завоевания всех вокруг.

Сплетни и бесконечные обсуждения окружающих — пожалуй, самый известный стереотип о женском коллективе. В эпоху социальных сетей и процветания мессенджеров, обнажением своей личной жизни заняты многие пользователи. Обратной стороной медали повышенного интереса к чужой жизни является чувство порядка. Для всех, кто читал Агату Кристи и знает ее персонажа Джейн Марпл, сплетни не покажутся досужими рассуждениями. Интуиция, знание психологии и понимание истинных причин того или иного поступка человека — важные качества, которые очень полезны в бизнесе.

Со временем одни стереотипы сменяются другими. Очередной ярлык пытаются повесить на новое поколения сотрудников «игрек». Нам уже рассказывают, что это молодежь, которая не мотивируется деньгами и не держится всеми силами за свою работу, не мечтает накопить на дом/машину/дачу. Они в 30 лет ведут себя как студенты и считают, что границы, традиции и инструкции — это условности. Уже появляются комментарии и целые статьи о непонятных «игреках», которых нужно адаптировать и «вводить» в нормальную трудовую жизнь.

Поскольку моя компания на 75% состоит из игреков, могу смело сказать, что это старшему поколению надо начинать подстраиваться под миллениалов. В коллективе молодежи нет аргументов «ну, это он сделал как мужик» или «фу, змеиное женское общество». Нет гендерного подхода, нет и больших гендерных различий в результатах работы. Есть общее желание изменить мир к лучшему и вера в то, что это доступно каждому.