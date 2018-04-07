Десять секретов фотогеничности, которые работают для всех

Вытянуть подбородок вперед

Кира Найтли

Как бы странно это ни звучало, нужно представить себя черепахой, которая высовывает голову из панциря. Поза неестественная и немного неудобная, но результат того стоит. Благодаря приему можно избавиться от второго подбородка и в целом визуально вытянуть лицо. Рекомендация распространяется и на стройных девушек, ведь на фото даже узкое личико кажется шире, чем есть на самом деле.

Развернуть плечи

Анфас любой человек выглядит крупнее и массивнее. Если стать вполоборота, приподнять плечо, которое ближе к камере, и повернуть голову, спрятав одно ухо, то силуэт получится более изящным. Стоит также попросить фотографа следить за вашим носом: его кончик не должен перерезать ту часть лица, которая находится дальше от камеры. На заметку: исследования показывают, что левая часть лица более привлекательна, чем правая.

Оторвать руки от туловища

Успех предыдущего ракурса могут испортить «приклеенные» к телу руки. Это смотрится скучно и к тому же добавляет объема в талии. Секрет стройности в том, чтобы оставить пространство между руками и туловищем: можно положить одну на бедро, а вторую отвести назад или красиво закинуть за голову.

Перенести вес на одну ногу

Если фото делается в полный рост, то поза стойкого оловянного солдатика — самый проигрышный вариант из всех. Вместо этого стоит выставить одну ногу вперед, а вес перенести на вторую. Туловище и голову можно слегка наклонить в сторону опорной ноги, а руку перехватить в локте другой рукой.

Скрестить ноги

Алекса Чанг

Альтернатива предыдущей позе — скрестить ноги. Если надеть облегающую юбку или платье, так можно подчеркнуть плавные изгибы тела за счет контраста между шириной бедер и узкой частью в области коленей. Утонченности силуэту добавит обувь на каблуке.

Взять в руки предмет

Карли Клосс

Для многих самая большая проблема — куда деть руки. Нежный букет полевых цветов (а вот огромный веник из 101 розы не подойдет), клатч, очки, телефон, зонт или просто стаканчик с кофе не позволят рукам болтаться вдоль туловища. Особенно эффектными такие снимки получаются при ходьбе. Все в комплексе — задумчивый и немного отстраненный взгляд (для этого можно прищурить глаза), занятые руки и движение — подарит вам динамичное и концептуальное фото.

Положить руки в карманы

Лили Собески

Если вы не в настроении придумывать сложные позы или хотите добиться максимальной естественности и спонтанности на фотографии, можно спокойно положить руки в карманы пальто или брюк (хорошо, если это модель оверсайз) и слегка отвести плечи назад. При этом стоит помнить о ракурсе вполоборота. Будет оригинально, если вы найдете переполненную людьми улицу для подобного снимка. Игра на контрасте спешки и расслабленности всегда привлекает внимание.

Повернуться спиной к объективу

Совет особенно полезен для немного скованных и скромных женщин. Руки можно опустить, раскинуть или положить на какую-то опору (перила, столик). Голову держать прямо, поднять к небу или слегка повернуть к камере. Безошибочный фон для подобных экспериментов — крыша дома, мост или ландшафт с горами.

Поработать над взглядом

Часто фото портят постановочная улыбка и застывшая мимика. Профессионалы утверждают, что взгляд получится глубже и проницательнее, если смотреть не в объектив, а поверх него. Снимок получится более непринужденным, если отвести глаза немного в сторону, но не в пустоту, а на определенный объект.

При съемке на улице лучше стоять в тени, а лицо повернуть к ярко освещенным предметам, в помещении нужно позировать вполоборота к окну. Так появится живой блеск в глазах. Другой способ его добиться — произнести мысленно слово, которое поднимает вам настроение. Говорят, Мэрилин Монро перед выходом на сцену говорила «золото», чтобы добиться блеска.

Непосредственности в улыбке можно добиться таким способом: закрыть глаза, глубоко вдохнуть и выдохнуть, открыть глаза и улыбнуться перед самим щелчком фотоаппарата.

Красиво расположить волосы

Совет актуален для обладательниц средних и длинных волос. Оставлять их хаотично лежать на плечах не нужно, чтобы не создать ощущение беспорядочности и неухоженности. Стоит спрятать всю массу за плечи, выложить их спереди или убрать на одну сторону.

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