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Мария Кожевникова приняла важное решение
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Мария Кожевникова приняла важное решение 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда сериала «Универ» всегда боялась стоматологов из-за негативного опыта в детстве. Поэтому, когда возникла необходимость в удалении зуба мудрости, девушка откладывала этот вопрос до последнего.
Если раньше Мария ссылалась на беременность, как на причину отсрочки посещения стоматологического кабинета, то теперь считает, что медлить больше нельзя.
Напуганную предстоящей манипуляцией актрису поспешили успокоить: «Маша, не бойтесь! Обычная анестезия лишает всех болевых ощущений! Механические движения хирурга — да, неприятно. Единственное — болит неделю десна. Но это обычным обезболивающим средством можно исправить. Удачи вам, держитесь». Другие посоветовали Марии снова забеременеть, чтобы отложить удаление еще на некоторое время.
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