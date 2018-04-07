Гинеколог из США скрыл от пациентки, что заменил донорскую сперму своей

Американка из Айдахо Келли Роулетт в прошлом году решила узнать побольше о своих предках и родственниках. Девушка прошла ДНК-тестирование в генеалогической компании, которая обладает большим архивом данных в данной области. В результате выяснилось, что отцом американки является мужчина, который ранее был гинекологом ее матери, а сейчас живет неподалеку от ее дома.

Однако, все эти подробности Келли узнала не сразу. В компании просто сообщили, что ее ДНК совпадает с мужчиной по имени Джеральд Мортимер. Вначале девушка не поняла, как она может быть связана с ним. Поэтому Келли пожаловалась матери на некачественные услуги компании, рассказав о результатах теста. Мама ничего не сказала дочери, а сама вспомнила, что именно так звали гинеколога, который несколько лет назад лечил ее от бесплодия.

Дело в том, что изначально родителям Келли — Сэлли Эшби и Говарду Фаулеру — не удавалось завести ребенка. Джеральд Мортимер диагностировал у мужчины низкую подвижность сперматозоидов и их нехватку, а у Эшби — нестандартное расположение матки. Тогда гинеколог посоветовал паре попробовать процедуру искусственной инсеминации с участием донорской спермы. В таких случаях 85% «генетического материала» дает отец, а остальные 15% — донор. Тогда пара решилась на данный шаг, потребовав, чтобы донором был молодой студент университета, внешне похожий на Говарда. Донор должен был иметь темные волосы, голубые глаза и обладать высоким ростом. Через некоторое время гинеколог заявил, что необходимый кандидат найден, и процедура искусственной инсеминации состоялась. В мае 1981 года на свет появилась Келли.

Интересно, что Джеральд Мортимер еще несколько лет наблюдал Сэлли, пока семья не сменила место жительства. Еще тогда женщину удивила, что при новости о переезде в Вашингтон, доктор почему-то заплакал. И только узнав о результатах ДНК-теста Сэлли поняла причину тех слез.

Поговорив с дочерью, она передала информацию теперь уже бывшему мужу. Вместе они решили ничего не рассказывать дочери, чтобы избавить ее от переживаний. Тем не менее, тайну скрыть не удалось. Разбирая бумаги в доме отца Келли обратила внимание на свое свидетельство о рождении, подписанное доктором Джеральдом Мортимером. Тогда родителям и пришлось все рассказать дочери.

Известно, что сейчас семья решила подать в суд на гинеколога. Они обвинили Джеральда, его жену и ассоциацию акушеров и гинекологов штата Айдахо в нарушении договора, мошенничестве, халатности, оскорблении действием и причинении эмоциональной травмы.

Кстати, сам Джеральд Мортимер данную ситуацию журналистам не комментирует. А компания, в которой Келли прошла ДНК-тестирование, отметила — результаты для их клиентов иногда могут оказаться непредсказуемыми.

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