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На Ямал пришла весна: фоторепортаж с празднования Вороньего дня
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На Ямал пришла весна: фоторепортаж с празднования Вороньего дня 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
7 апреля ханты отмечают Вороний день. Считается, что именно в этот день на Ямал прилетают вороны, в весной и теплом на хвостах.
Птицы добираются до стойбищ и садятся отдохнуть и согреться на теплые опилки. Раньше, когда еще не было памперсов, ханты выгребали их из детских люлек.
Ханты встречают Вороний день в кругу семьи и близких. Собкор «Красного Севера» стал сегодня единственным не хантом на празднике, и смог увидеть подлинные традиции. Вначале собравшиеся в загородном чумовом поселке северяне развесили на березах сушки, эдакое угощение вороне. Приготовили строганину из рыбы. Затем устроили чаепитие в чуме с тостами, прославляющими эту черную птицу.
Потом настал черед спортивных состязаний. Кульминацией праздника стал обряд жертвоприношения: был забит молодой олешек, а варенным мясом угостили всех гостей праздника.
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