На Ямал пришла весна: фоторепортаж с празднования Вороньего дня

7 апреля ханты отмечают Вороний день. Считается, что именно в этот день на Ямал прилетают вороны, в весной и теплом на хвостах.

Птицы добираются до стойбищ и садятся отдохнуть и согреться на теплые опилки. Раньше, когда еще не было памперсов, ханты выгребали их из детских люлек.

Ханты встречают Вороний день в кругу семьи и близких. Собкор «Красного Севера» стал сегодня единственным не хантом на празднике, и смог увидеть подлинные традиции. Вначале собравшиеся в загородном чумовом поселке северяне развесили на березах сушки, эдакое угощение вороне. Приготовили строганину из рыбы. Затем устроили чаепитие в чуме с тостами, прославляющими эту черную птицу.

Потом настал черед спортивных состязаний. Кульминацией праздника стал обряд жертвоприношения: был забит молодой олешек, а варенным мясом угостили всех гостей праздника.