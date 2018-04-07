«Фамилия творит чудеса»: в сети обсуждают немодельные параметры Лили-Роуз Депп

Модель Лили-Роуз Депп , дочь знаменитого актера Джонни Деппа , была сфотографирована папарацци во время съемок на пляже Малибу. В сети раскритиковали внешность девушки за несоответствие модельной, причиной тому — некрасивые ноги.

Для детей знаменитостей открыты все двери — они могут не только учиться где угодно и за любые деньги, но и так же, как родители, выбрать славу и не сомневаться в успехе. Лили-Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради , выбрала для себя карьеру модели и успешно занимается этой работой, несмотря на несоответствие идеалам, царящим в мире моды. Во время новых съемок Депп, проходящих в Малибу, девушка была несколько раз сфотографирована любопытными папарацци. Когда фото появились в сети, немодельные параметры Лили-Роуз вызвали шквал негатива из-за полных ног, выглядящих несуразно вкупе с хрупкой верхней частью туловища и портящих внешность девушки.

В сети уверены, что с такими ногами Лили-Роуз добивается какого-то успеха в модельном бизнесе только благодаря славе своего отца, а без его фамилии с девушкой мало кто захотел бы работать, ведь ей нужна значительная ретушь: «Маленького роста и фигура с тяжелым низом и худым, хрупким верхом» «Ничего себе у неё немодельно коленки сборят. Мда… фамилия творит чудеса» «Вообще не понятно как ее с такими короткими ногами одобрили в модельной индустрии» «Потом сравним эти ноги с теми, что в журнале отполируют» «У Депп с ножищами прям неприятности какие-то.. Щиколотки отвратные» «Почему я не родилась дочкой Джонни Деппа?! С такими стремными ногами, а все равно модель» Сама Лили-Роуз нисколько не комплексует из-за своих недостатков, и хотя пока ей не удалось превратить их в достоинства, девушка с удовольствием носит одежду, подчеркивающую формы ее тела.

Недавно папарацци сфотографировали Лили-Роуз не в самом лучшем виде — простая одежда и отсутствие макияжа показывают, что девушке не удалось вобрать в себя все лучшее от родителей, но в тот раз внимание публики от ее внешности отвлекла интересная деталь, затмившая неудачный образ.