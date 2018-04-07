Поздравления с Пасхой 2018: священники посоветовали воздержаться от рассылки СМС

В воскресенье, 8 апреля, православные христиане отмечают Праздник Светлой Пасхи. О том, как правильно поздравлять друг друга с Пасхой, нам рассказал заведующий кафедрой библеистики богословского факультета Православного Свято-Тихоновского Государственного Университета, протоиерей Алексей Емельянов

— Как правильно поздравить друг друга? Достаточно ли просто сказать «Христос Воскресе!»?

— Что касается поздравлений, то испокон веков существует простой знакомый алгоритм: мы делимся сопереживанием чуда Воскресения, поэтому говорим друг другу «Христос Воскресе!» и отвечаем на это «Воистину Воскресе!». Это свидетельство нашей общей веры. Это самое главное, самое радостное в этот день. Больше этого ничего не придумано.

Можно обмениваться на Пасху яйцами и какими-то еще подарками: угощать друг друга куличами, купленными или испеченными, дарить что-то приятное и нужное. Тут уж у кого как получается.

— В дореволюционных книгах часто описывается, как детям дарили шоколадные или конфетные яйца, а среди аристократов — Фаберже. Эта традиция ушла?

— На самом деле это странная традиция. Все-таки символ яйца — начало жизни, а к шоколадному яйцу это мало применимо. Получается, что тут не идет речи о возрождении, остается только оболочка.

— Откуда пошла традиция троекратного целования на Пасху? Она все ещё актуальна?

— Это очень древняя традиция: ещё апостол Павел писал «Целуйте друг друга», правда, тогда речь шла не конкретно о празднике Пасхи, но суть осталась. Это проявление взаимного энтузиазма, любви, это приподнимает настроение людям. Вспомним, что до революции даже государь император на Пасху целовался со своим конвоем, со служивыми людьми — на наш взгляд, может быть, это гротескно, но тогда это очень радовало людей.

— Мы живём в мегаполисах, увидеться, чтобы расцеловаться, бывает сложно… Нужно ли пасхальным утром успеть обзвонить всех родных и близких?

— Позвонить нужно тем, кто отзовётся адекватно, кто воспримет поздравление так, как должно. Всё-таки это не такой же день, как Новый год, когда мы готовы поздравлять постового полицейского или кассира в метро. Кого попало поздравлять не надо.

— Как реагировать православном человеку, если в ответ на «Христос Воскресе!» он внезапно получает молчание, или того хуже — шутку или ёрничание?

— Я думаю, прежде всего нужно выбирать, кого именно ты поздравляешь. Если допускаешь неправильную реакцию — лучше не говорить «Христос Воскресе!» этому человеку, раз уж для него это не радость. Если же это произошло, самое разумное — промолчать. Пытаться вразумить собеседника — не лучшая тактика.

— Сейчас принято посылать друг другу картинки и праздничные стихи по телефону. Это допустимо на Пасху?

— По моему опыту, это выглядит довольно натянуто и не очень искренне: каждый раз ловишь себя на мысли, что это нечто типа рассылки, и не имеет никакого отношения лично к тебе. Фактически это формальность. Само по себе использование современных средств для того, чтобы поздравить друг друга с самым главным и сокровенным, что есть для православного, не так уж плохо. Просто это не должно быть так сухо и безлично. Поэтому лично я избегаю таких рассылок: отвечаю, если такое сообщение приходит мне, но сам никогда не отправляю.

Источник