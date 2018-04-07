От чего может вылечить собачья шерсть

Наверное, многие слышали о лечебных свойствах собачьей шерсти. Сегодня в аптеках можно купить пояса и другие изделия из нее. Действительно ли собачья шерсть такая чудодейственная? И от чего она может вылечить?

Каковы полезные свойства собачьей шерсти?

Сторонники такого метода лечения утверждают, что собачья шерсть не только обладает прекрасными согревающими свойствами, но и благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. В отличие от шерсти многих других животных она обладает высокой гигроскопичностью и, поглощая влагу, выделяет тепло. При этом тело остается сухим. Кроме того, в состав шерсти собак входят поверхностно-активные вещества, которые, проникая через кожу, благотворно влияют на состояние организма. Она нейтрализует отрицательные электрические заряды на поверхности тела, вызывает обильный приток крови к больным местам, что аналогично эффекту иглоукалывания. Благодаря ей улучшаются циркуляция крови, питание тканей, активизация мышечной деятельности, уменьшаются отеки.

Научные исследования доказали, что натуральная шерсть собаки обладает обезболивающими, противовоспалительными и общеукрепляющими свойствами, способствует повышению иммунитета. При этом эффект тем сильнее, чем более «кусачей» является шерсть: это происходит за счет стимуляции нервных окончаний.

Какие изделия из собачьей шерсти используются для лечения?

Самое популярное изделие из собачьей шерсти — пояс-бандаж. Считается, что он прекрасно помогает при радикулите, остеохондрозе, мочекаменной болезни, ревматизме, простатите, болях в суставах. Действительно, он предохраняет поясницу от сквозняков, согревает, снимает мышечные спазмы, улучшает отток крови из вен. Носить такой пояс лучше на голое тело, тогда лечение будет более эффективным.

Помимо поясов, из собачьей шерсти вяжут носки, наколенники, шапки, шарфы, рукавицы и даже свитера. Они прекрасно защищают от морозов и также оказывают лечебное воздействие.

Вот что говорится в труде А. М. Тартак «Золотая книга-4, или здоровье без лекарств»: «Изделия из собачьей шерсти имеют лечебный эффект: головные боли успокаивает „собачья“ шапочка или повязка; при отите (боли в ухе) — повязка; при шейном остеохондрозе и ангине — шарф или воротник; при бронхите — майка или жилет; при воспалении легких наденьте кофту; при радикулите — пояс. Если болят кисти рук — Вам помогут варежки или перчатки; при болях в ногах — носки; при болях в коленях — наколенники…»

Шерсть каких пород следует использовать?

Не всякая шерсть годится для изготовления лечебных изделий. «Самыми „горячими“ считаются „кавказцы“ и азиатские овчарки, — говорит врач-терапевт Виктор Николаев . — Хороший тепловой эффект оказывают изделия из шерсти лаек, ньюфаундленда, чау-чау, а также колли. Но в помещениях эти изделия лучше не надевать, поскольку в них очень жарко. Шерсть южнорусской овчарки имеет способность полностью отталкивать от себя влагу. Из нее вяжут шапки и береты (даже в дождь волосы останутся сухими). Также не боится влаги и шерсть черного терьера. У афганской борзой шерсть очень прочная, а изделия из нее имеют красивую расцветку. Шерсть чау-чау вылечивает заболевания горла, болонки — болезни в области гинекологии, московской сторожевой — радикулит, „кавказца“ — насморк и простудные заболевания, восточно-европейской овчарки — спину, суставы и связки».

И все же не стоит рассматривать собачью шерсть как панацею от недугов. «Истина все-таки посередине, — заявляет врач-ревматолог Павел Евдокименко . — Изделия из любой шерсти, собачьей в том числе, обладают эффектом сухого тепла. А сухие компрессы действительно показаны при многих заболеваниях спины и суставов… Опасна сама тенденция — преувеличивать исцеляющие свойства собачьей шерсти. Как правило, продавцы „народных средств“ лечения забывают сказать о главном — о противопоказаниях. Вряд ли такие изделия пойдут на пользу аллергикам».

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