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Лукерья Ильяшенко нашла идеальный способ медитации
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Лукерья Ильяшенко нашла идеальный способ медитации 

Russianshowbiz.info 37 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Молодая актриса все еще ведет репортаж из своей квартиры, где она активно делает ремонт. Трудно поверить, что звезда «Сладкой жизни» осуществляет подобные работы своими руками, но ее сообщения в Инстаграм звучат вполне убедительно.
Лукерья и не догадывалась о терапевтическом эффекте, который оказывает укладывание плитки на нервную систему: «Кто бы мог подумать! Почище всякой йоги! Натурально, сидишь как Кай из сказки „Снежная королева“ и выкладываешь из льдинок слово х…, ой, то есть „вечность“. Спокоооойный, как удав!»
Девушка в шутку призналась, что теперь в любой сложной ситуации будет сразу же выкладывать плитку. Ради успокоения нервов актриса даже готова оторвать уже уложенные в цемент детали и снова приступить к творческому процессу.
Поклонники предложили Лукерье более привлекательное решение: «Дорогая, не надо отрывать заново. Мы найдём, кому надо положить, ты будешь медитировать в процессе, ну и денег заработаем». Другие добавили: «Ну с обоями конечно не сравнить. Там любой прозревший монах пойдет убивать».
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