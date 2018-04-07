Лукерья Ильяшенко нашла идеальный способ медитации 

Молодая актриса все еще ведет репортаж из своей квартиры, где она активно делает ремонт. Трудно поверить, что звезда «Сладкой жизни» осуществляет подобные работы своими руками, но ее сообщения в Инстаграм звучат вполне убедительно.
Лукерья и не догадывалась о терапевтическом эффекте, который оказывает укладывание плитки на нервную систему: «Кто бы мог подумать! Почище всякой йоги! Натурально, сидишь как Кай из сказки „Снежная королева“ и выкладываешь из льдинок слово х…, ой, то есть „вечность“. Спокоооойный, как удав!»
Девушка в шутку призналась, что теперь в любой сложной ситуации будет сразу же выкладывать плитку. Ради успокоения нервов актриса даже готова оторвать уже уложенные в цемент детали и снова приступить к творческому процессу.
Поклонники предложили Лукерье более привлекательное решение: «Дорогая, не надо отрывать заново. Мы найдём, кому надо положить, ты будешь медитировать в процессе, ну и денег заработаем». Другие добавили: «Ну с обоями конечно не сравнить. Там любой прозревший монах пойдет убивать».