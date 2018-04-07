Как отмечают Пасху российские и западные знаменитости?

На Западе пасху отметили еще в предыдущее воскресенье, а в России праздник выпал на-ое число. POPCAKE решил узнать по больше о звездных традициях и о том, как отмечают пасху западные селебрити и русские знаменитости.

Звезда российской эстрады Алла Пугачева готовилась к празднику вместе с детьми: певица выложила в видео-ролик, на котором они дружной семьей украшают пасхальные яйца.

Слава Каминская, солистка группы «НеАнгелы», традиционно проводит целые часы на кухне, чтобы приготовить вкуснейшую пасху. «Я беру рецепт из Гугла , он поможет», — рассказала девушка журналистам.

А вот певица Алёша (Alyosha) предпочитает покупать пасху в магазине: однажды девушка потерпела фиаско в приготовлении традиционного пасхального блюда и с тех пор разочаровалась в своих кулинарных способностях.

Многие звезды считают, что Светлое Христово Воскресение нужно отмечать в кругу семьи, но певица с Украины Надя Дорофеева призналась — этот день она проведет на работе. «Я люблю встречать Пасху в кругу близких. Особенно в детстве я ждала этого дня. К сожалению, сегодня мне изредка удается видеть родных», — сказала девушка. К сожалению, и в этот раз Наде не удастся провести время с семьей. «В этот день я буду на сцене» — поделилась она своими планами на ближайшее воскресенье.

А вот Виталий Козловский не нарушает традицию отмечать Пасху в родном городе уже много лет. «На Пасху я еду в родной Львов, там освящаем пасхи и собираемся семьей за одним столом», — рассказал журналистами певец. Совсем иначе к празднованию Пасхи подошли западные знаменитости. Хотя многие из них также предпочли провести воскресенье с родными и близкими, нашлись и те, кто выступил «за» экстравагантные решения.

Майли Сайрус (Miley Cyrus) устроила откровенную фотосессию в костюме кролика, а Паскаль Креймер (Pascal) сделала обнаженный кадр: для него актриса залила свой бюст растопленным шоколадом и нацепила заячьи ушки.

Дизайнер Рейчел Зоуи (Rachel) устроила модную вечеринку со своими друзьями — еще один вариант, как можно провести выходные в компании близких людей.

Как вы считаете: Пасха — это семейный праздник? Или даже этот день можно считать поводом для отвязной вечеринки с друзьями?