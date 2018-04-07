Ещё
Как отмечают Пасху российские и западные знаменитости?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как отмечают Пасху российские и западные знаменитости? 

Popcake.tv 23 минуты назад
Фото: Popcake.tv
На Западе пасху отметили еще в предыдущее воскресенье, а в России праздник выпал на-ое число. POPCAKE решил узнать по больше о звездных традициях и о том, как отмечают пасху западные селебрити и русские знаменитости.
Звезда российской эстрады Алла Пугачева готовилась к празднику вместе с детьми: певица выложила в видео-ролик, на котором они дружной семьей украшают пасхальные яйца.
Слава Каминская, солистка группы «НеАнгелы», традиционно проводит целые часы на кухне, чтобы приготовить вкуснейшую пасху. «Я беру рецепт из Гугла, он поможет», — рассказала девушка журналистам.
А вот певица Алёша (Alyosha) предпочитает покупать пасху в магазине: однажды девушка потерпела фиаско в приготовлении традиционного пасхального блюда и с тех пор разочаровалась в своих кулинарных способностях.
Многие звезды считают, что Светлое Христово Воскресение нужно отмечать в кругу семьи, но певица с Украины Надя Дорофеева призналась — этот день она проведет на работе. «Я люблю встречать Пасху в кругу близких. Особенно в детстве я ждала этого дня. К сожалению, сегодня мне изредка удается видеть родных», — сказала девушка. К сожалению, и в этот раз Наде не удастся провести время с семьей. «В этот день я буду на сцене» — поделилась она своими планами на ближайшее воскресенье.
А вот Виталий Козловский не нарушает традицию отмечать Пасху в родном городе уже много лет. «На Пасху я еду в родной Львов, там освящаем пасхи и собираемся семьей за одним столом», — рассказал журналистами певец. Совсем иначе к празднованию Пасхи подошли западные знаменитости. Хотя многие из них также предпочли провести воскресенье с родными и близкими, нашлись и те, кто выступил «за» экстравагантные решения.
Майли Сайрус (Miley Cyrus) устроила откровенную фотосессию в костюме кролика, а Паскаль Креймер (Pascal) сделала обнаженный кадр: для него актриса залила свой бюст растопленным шоколадом и нацепила заячьи ушки.
Рита Ора (Rita), Обри О’Дей (Aubrey’Day) и Пэрис Хилтон (Paris) поддержали идею фотосъемок в стиле. Впрочем, нашлись и последователи традиционного способа праздновать этот день. Джессика Симпсон (Jessica Simpson) и Эрик Джонсон (Eric) провели минувшее воскресенье со своими детьми. Алек и Хилари Болдуин (Alec Hilary тоже предпочли посвятить пасхальный уик-энд семье.
Дизайнер Рейчел Зоуи (Rachel) устроила модную вечеринку со своими друзьями — еще один вариант, как можно провести выходные в компании близких людей.
Как вы считаете: Пасха — это семейный праздник? Или даже этот день можно считать поводом для отвязной вечеринки с друзьями?
Popcake.tv: последние новости
«У тебя нет души!»: Дилан О’Брайен заступился за Дэвида Хогга У Бритни Спирс могут снова забрать детей Хайди Клум встречается с Томом Каулитцем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серябкина продемонстрировала пышные формы28
Неожиданные факты об оргазме7
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад121
Внешний вид Барановской поразил поклонников42
Звезды, борющиеся с неизлечимыми заболеваниями8
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
01:00
Поклонники нашли у Волочковой признаки алкоголизма
Звёзды
01:04
Внешний вид Барановской поразил поклонников
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:39
Сын Рудковской: «Черная комната, тряпка и ремень»
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение