Гордость и похудение

Колумнист BeautyHack Татьяна Якимова — о том, как меняется метаболизм с годами и как на это стоит реагировать.

Людям с хорошим метаболизмом кажется, что так будет всегда. Особенно приятно, когда тебе уже немало лет, а талия тоньше, чем была в 18 — притом без малейших усилий. Но все может измениться — к этому надо быть готовым. Мне никогда не «выходили боком» вредные продукты. Пирожное — ну, это же маленький праздник. Пачка чипсов — почему нет, если хочется? Не каждый день, конечно, и даже не раз в неделю — все-таки вкус у них химический, а я намного больше люблю натуральные продукты, даже солю их чисто символически — в основном обхожусь приправами. А в чипсах все дурное сразу: жареное, соленое, химическое. Но порой так и хочется отравиться, вот вчера и «отравилась». Еще и после ужина, мда. Но без угрызений совести — от них метаболизм как раз и тормозит.

И вот встаю я утром после такого сомнительного пиршества, а у меня, откуда ни возьмись, живот. Противный такой. И наглый, настоящий лидер: только объявился — сразу дал команду всей фигуре: опухай, отекай и не двигайся. Для меня движение всегда означало радость. А тут… По бокам, по рукам, по лицу, да повсюду словно наросли лишние объемы и килограммы. Ужасное ощущение. Ходить лень, в сад и на озеро — лень. Хочется только сидеть, есть и переживать. И сразу мерзкий шепоток внутри: привыкай, Якимова, годы-то поджимают. Теперь так будет всегда.

Несколько бесконечно долгих минут я пребывала в полной растерянности и апатии.

А потом включила мозги (до них живот еще не добрался) и они подказали: сделай что-то, чтобы гордиться собой.

Все, что угодно. Но так, чтобы гордиться. Огляделась по сторонам и поняла, что перед камином валяются грязные дрова, а лучинки для растопки в полном беспорядке, не говоря уже про газеты. Вот ликвидирую этот бардак и будет мне гордость. «Нееет!» — завопил живот. «Да!» — продиктовал мозг. И я взялась за дело. Через пару часов, когда вокруг камина воцарились чистота и порядок, живот тихо исчез, как будто его и не было. А я съела помидоры с бурратой и пошла купаться.

Камин — это, конечно, аллегория. Честно сделанная работа, за которую испытываешь настоящую гордость. В процессе ее свершения и особенно завершения, когда хочется бить себя кулаком в грудь и ликовать, в организме вырабатывается серотонин, все мышцы вибрируют, одутловатость исчезает… Фантастическое ощущение! Я, конечно, испытывала его в жизни не раз: когда плавала в шторм, вырубила колонию крапивы в саду и просто гоняла на мотоцикле… Но никогда не замечала, что это ощущение способно победить отвисший живот! Решила погуглить этот феномен, но передумала. Ну да, правильные гормоны взыграли. Все можно объяснить, но пусть лучше это останется чудом.

Берите на вооружение! Вместо камина объектами для уборки могут быть: ручки ящиков и выключатели по всему дому, давно не мытые сервизы за стеклом, статуэтки, даже просто окна. Или, например, запущенный садик во дворе. Конечно, для этого есть специально обученные люди, ну и что? Эти люди свою работу сделают, а ваше отвращение к своему телу останется на месте. Организму нужна особенная встряска — осознанный процесс, когда мир вокруг становится лучше и чище от ваших усилий (не таких уж и больших). И правильные гормоны правят бал. Я, правда, подозреваю, что в дальнейшем понадобится много разнообразных способов, путей и хитростей, потому что гормоны капризны и требовательны. Но ничего, найдем. Ежедневная порция гордости за содеянное — это вам не салат без соли и масла. И даже не лобстер. Это гораздо, гораздо лучше.