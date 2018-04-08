Дмитрий Шепелев: «Растить гения не собираюсь!»

Дмитрий Шепелев , пожалуй, одна из самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе. Тут сошлось все — и его личная популярность, и гражданский брак с Жанной Фриске , ее трагическая смерть, потом бурные споры родни, вопросы о воспитании сына Жанны и Дмитрия — Платона… Дмитрий сумел разорвать круг негативного восприятия, окунулся в работу, и сейчас его программа «На самом деле» (Первый канал) одна из самых популярных, а ему можно задавать вопросы не столько о прошлом, сколько о настоящем и будущем. «Не делю людей на плохих и хороших» — Дмитрий, уже почти год вы ведете «На самом деле». За это время ваше мнение о людях изменилось в худшую сторону? — Вы понимаете, свою задачу в программе я вижу так. Я стараюсь выслушать правду каждого из тех, кто приходит в мою студию. Это не означает, что я разделяю каждое мнение. Ведь порой звучат вещи, совершенно неприемлемые для меня, продиктованные завистью, жаждой наживы, страхом, просто глупостью. Как, например, оправдать насильника, убийцу, вора? Я совершенно не обязан сочувствовать этому. Но должен выслушать и попытаться понять… Поэтому, отвечая на ваш вопрос, у меня нет какого-то общего мнения о людях, я не делю людей на хороших и плохих. У каждого из моих гостей есть своя правда. Вот с ней они ко мне и приходят. Мне бы хотелось, чтобы истории, которые доверяют мне наши герои, учили зрителя великодушию, терпению, мудрости, уважению и любви. В передаче «На самом деле» героям сложно врать, их слова проверяются на детекторе лжи. Фото: Максим ЛИ/Первый канал — И вы верите, что детектор — универсальный способ обнаружить правду? — Иногда глаза моих гостей, движения их тел, их слова говорят гораздо красноречивее детектора лжи. Не так давно сидит у меня на интервью героиня. Спокойно сидит, не двигается почти, отвечает сдержанно, в общем, контролирует себя, правильные слова говорит. Стоило задать ей неудобный вопрос, который она не ожидала услышать, как ноги ее под столом как будто ожили, затанцевали. Глаза забегали, пульс подскочил. Порой говорить правду очень непросто. Таких примеров много. И за этим очень интересно наблюдать. — Вы чего только не наслушались на программе. Какая история эмоционально подействовала на вас сильнее других? — Мне глубоко запала в душу история Николая Ерохина , мальчика, которого мать бросила в роддоме. После его усыновила известная актриса, но спустя несколько лет и она отказалась от него, вернув в детский дом. Наши редакторы разыскали биологическую мать Коли. Они впервые встретились в нашей студии, но Николай не смог простить поступка матери. Не так давно он сам стал отцом. И я верю, он никогда не поступит со своим ребенком так, как обошлась с ним мать. Это была программа, полная надежды, разочарования и все же веры в лучшее будущее. Я не смог сдержать слез. Дмитрий проводит с маленьким Платоном все свое свободное время. Дмитрий проводит с маленьким Платоном все свое свободное время. Фото: Первый канал, instagram.com «Нельзя тащить работу домой» — Тяжело восстанавливаться после таких программ? — Стараюсь не тащить работу домой. Все пережитое остается в студии. Горячий душ и сон — лучшее лекарство. А активный спорт на следующее утро помогает мне полностью перезагрузиться. Знаете, мне есть ради чего и ради кого жить, поэтому телевизионным страстям нет места в моей повседневной жизни.

Люди хотят знать правду. Поэтому соглашаются приходить на программу

— Вам бывало стыдно за героев программы? — Я внутренне не приемлю драки, матерщину, взаимные унижения. Но понимаю, что для многих это единственный способ выразить эмоции. — Что заставляет людей садиться за стол и проходить испытание детектором? — Ответ банальный. Желание узнать правду или доказать собственную правоту. Что может быть важнее? Например, не так давно героем одной из программ стал печально известный бизнесмен Хорен Казарян. Три года назад он был обвинен в убийстве собственной жены и дочери. Он боролся за свою правду и был освобожден за отсутствием доказательств вины. Во время следствия Хорен отказался проходить проверку на детекторе лжи. И впервые сделал это в студии нашей программы! И он подтвердил, что невиновен. Это сенсационно. Это жизненно важно. Это и заставляет многих прийти в студию. После ухода из жизни Жанны Фриске Дмитрий воспитывает сына самостоятельно. Фото: Persona Stars — Певец Данко уверял, что ему обещали деньги за участие в программе. Как часто стимулом для откровений являются деньги? — Всем известно, что у Данко — тяжелобольной ребенок, и речь шла о помощи его дочери. Мы спросили, как лучше помочь: организовать сбор средств или выплатить специальный гонорар. Он выбрал последнее, что и было сделано. Бывают разные случаи у людей. «Каждый день читаю Платону перед сном» — 7 апреля Платону исполнилось пять лет. Как собирались отметить? (Накануне появился пост Дмитрия в соцсетях о болезни Платона. — Ред.) — Я несколько недель готовился к этому празднику. Платон уже давно просто помешан на мультфильме «Лего Ниндзяго» и его героях. День рождения мы собирались провести в парке «Лего» — этоего заветная мечта. — Платон сам заказал подарок? — Да, он хорошо знает, чего хочет. С желаниями проблем у него не возникает. Дмитрий Шепелев в Инстаграме (6 апреля): «Моему сыну скоро 5. Теперь, каждый раз планируя путешествие с ним, полет, отдых или развлечение, я до последнего держу в голове „ну не факт“. Наверное, каждый родитель проходил через такое: куплены билеты, заказан отель, заготовлены пригласительные в какой-нибудь Дисней, Лего или любой другой ленд, организованы машины, сопровождающие, воздушные шары, торт, подарки и даже матрас. Один день до вылета. Или даже лучше так: ночь перед вылетом и… температура. И вместо рейса — такси в аптеку, а вместо сладкой ваты — панадол. Я сталкивался с этим уже раза три. И каждый раз накануне поездки. Уверен, вы понимаете, о чем я. Мы все думаем, что такое происходит только с нами. Это не так. Обидно, конечно, но разве это действительно имеет значение?! Сын как-то сказал: „Не будем отменять, давай просто перенесем“. Какой же он мудрый! Я не перестаю ему удивляться. „Спасибо“, — говорю я ему. — „За что?“ — „За то, что принес в мою жизнь порядок“. Свой порядок. Когда все происходит не вовремя, а когда действительно нужно! И за счастье, конечно, тоже спасибо. Абсолютное счастье, не важно, в Леголенде или с чашкой малинового чая от кашля…» — График Платона можно сравнить с вашим по напряженности? Английский, музыка, гимнастика… — Разумеется, нет. Я уже не один раз говорил, что не хочу растить гения. Мне не по душе истерика некоторых родителей, которые своих детишек и на карате, и на китайский язык, и на шахматы, и на плавание в перерывах между йогой и занятиями по актерскому мастерству. У ребенка должно быть детство: беззаботное, счастливое и беспечное. Это не значит, что нужно бить баклуши. Я сторонник разумных решений. Да, у Платона есть учитель английского, есть учитель музыки, он ходит и в детский сад, и в бассейн. Но при этом я слежу за тем, чтобы это доставляло ему удовольствие. Каждый из вас наверняка сам рассказывал или слышал от друзей, как в детстве в музыкалке «мучили сольфеджио». Этого я как раз хочу избежать. Вот, например, я точно знаю, что сын заинтересовался хоккеем. Отлично, значит, поедем и он попробует. Силой туда я его не потащу. — У вас ежедневная программа. Это серьезные нагрузки. Остается время самому что-то делать по хозяйству, самому заниматься с сыном? Или в будни он в основном с няней? — Мы проводим с сыном время утром, вместе просыпаемся и завтракаем. Чаще, конечно, он будит меня, особенно после тяжелых съемок. Пока я на работе, сын в саду или на занятиях. Мы встречаемся дома вечером, чаще всего вместе ужинаем. Я читаю ему перед сном. Это наше священное время, которое принадлежит только нам. Я не отвечаю на телефонные звонки и не занимаюсь делами. В выходные мы тоже преимущественно вместе. Особенно люблю, когда мы много гуляем за городом. В такие моменты очень хочется, чтобы была еще и собака. Но что-то он не соглашается. Получается, это я хочу собаку, а не он. Часто беру сына с собой на тренировку. У меня своя, у него своя. Бываем в театре. Последнее, что видели, — это «Снежное шоу» Полунина. И это было незабываемо. Я провожу с сыном больше времени, чем большинство отцов проводят со своими детьми. И не потому, что это обязанность, а потому, что нам хорошо вместе. Разумеется, я помню о том, что и у меня, и у него должно быть личное время, наедине с собой. Это тоже необыкновенно важно. Бытовыми вопросами я не занимаюсь. Разве что достаточно часто готовлю. Люблю и умею это делать. По утрам Платон заказывает мне завтрак. Любит мой омлет. — Ваша семейная история широко обсуждалась и обсуждается. Есть ли решение, при котором все стороны найдут общий язык? — Все, что я хотел сказать, я сказал еще год назад в интервью Первому каналу и в своем Инстаграме. Больше добавить мне нечего. И к этому я не возвращаюсь.

«На самом деле» По будням/18.50, Первый

Личное дело Дмитрий Шепелев родился 25 января 1983 года в Минске. С 9-го класса на минском ТВ вел молодежное шоу. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Соведущей Шепелева была Анна Таболина, которая позже стала его женой. Брак распался, Дмитрия пригласили вести телешоу на украинском ТВ. С 2009 года начал работать на Первом канале. Обладатель ТЭФИ за работу на «Евровидении-2009» в Москве. Вел программы «Можешь? Спой!», «ДОстояние РЕспублики» (Первый канал), «Минута славы» (Первый канал), «Два голоса» (СТС). С 2017 года ведет на Первом проект «На самом деле». В 2011 году начал встречаться с певицей Жанной Фриске, которая 7 апреля 2013 года в Майами подарила Дмитрию сына Платона (Шепелев присутствовал на родах). Вскоре после родов Жанне диагностировали опухоль головного мозга. Два года Фриске боролась с болезнью, все это время Дмитрий был рядом. После смерти Жанны Фриске в 2015 году посвятил себя воспитанию сына. Родители Жанны обвиняли Шепелева в том, что он не давал им видеться с внуком. По словам Дмитрия, бабушка и дедушка хотели не просто встретиться с внуком, а забрать к себе. «…Бабушка и дедушка требуют, чтобы мой сын уехал к ним и жил там, — объяснял Дмитрий. — Проводил время не в детском саду, к которому привык, не на площадке со своими друзьями, в конце концов, не с отцом, а там. Только там. Только с ними. И — главное требование — без отца…»