Священник попросил не подменять Христа на Пасху куличами и яйцами

Православных всего мира в эти часы готовятся встретить, а на Дальнем Востоке уже встречают, Пасху — главный церковный праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа из мертвых.

Как христианам подобает провести этот день, а что делать не стоит, «Ридусу» рассказал православный миссионер, председатель Комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Благовещенской епархии иерей Святослав Шевченко.

«Сегодня мы живем в мире сплошных заменителей. В составе современных продуктов появились заменители вкуса. Хочешь вкусить бекона? Теперь тебе не нужно тратить большие деньги — просто купи сухариков со вкусом бекона и закуси. Хочешь большие мышцы? Тебе на помощь придет заменитель изнурительных тренировок — синтол. Хочешь большие губы, груди или ягодицы — есть заменитель естественных форм силикон. Для того, чтобы пообщаться теперь необязательно выходить из дома: соцсети и мессенджеры заменят тебе общение. Вместе с этим сейчас пытаются подменить и Христа», — заявил священнослужитель.

«Все заменители — это легкий путь к цели. Христианство же требует от человека настоящей самоотверженности. Но человечество ищет легкие пути: внутреннее содержание веры подменяется внешними обрядами, а обряды наделяются народной символикой и развлекательными атрибутами», — добавил отец Святослав.

В качестве примера он указал на американскую традицию пасхального катания яиц на лужайке перед Белым домом. Она существует с 1878 года и президент Дональд Трамп принял в ней участие под прицелами десятков телекамер.

«Главным героем мероприятия по традиции стал Пасхальный Кролик. Это яркий образчик заменителя Христа. На Пасху — у них кролик, на Рождество — жареная индейка. Мы, православные, в этом отношении тоже недалеко ушли. Правда, у нас заменители Иисуса Христа намного тоньше и искуснее — на Крещение — вода и купания, на Масленицу — блины, на Вход Господень в Иерусалим — вербы, на Пасху — куличи и яйца, на Преображение — яблоки и так далее», — перечислил Шевченко.

«Нет, я не призываю от всех этих календарных традиций отказаться. К тому же, большинство из этих праздничных атрибутов уже стали органической частью нашего Предания. Лично я хочу призвать православных верующих поставить Христа Бога на самое главное место в их религиозной жизни, а весь антураж — отодвинуть на второстепенные роли», — подчеркнул он.

«Если мы, христиане, этого не сделаем, то после обрядоверия начнутся необратимые процессы, превращающие веру в Бога в бытовое язычество, где люди идут в храмы не к Спасителю, Который умер за них на Кресте, а чтобы целебную водичку набрать, вербочки, куличи да яйца посвятить, купить икону в качестве оберега на удачу. Для нас перестанут быть важными воспоминания Тайной Вечери и Страданий Спасителя, на первый план выползут «чистый четверг», «четверговая соль» и прочие поверья и языческие суеверия, а пост превратится в очистительную диету. Да не будет! Давайте в этот грядущий праздник на первый план поставим Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, а все остальное — приложится», — заключил иерей Святослав Шевченко.

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