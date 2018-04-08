Нехитрые удовольствия. Немного хюгге весной

Иногда нужно просто добавить в жизнь немного хюгге. О радости от нехитрых удовольствий и простом рецепте счастья в тексте Анны Кудрявской-Паниной.

Я шла домой по промозглой весенней улице, старательно перепрыгивая лужи и прячась от ветра в толстый шарф, и думала, какая же холодная в этом году весна, как хочется скорее оказаться дома, сварить глинтвейн, зажечь чайные свечи, забраться с шоколадкой и горячей кружкой под одеяло, удобно устроиться на плече мужа и включить сериал на ноутбуке. И тут в голове прозвучало слово «хюгге».

Уверена, вы хоть раз его слышали. Потому что хюгге — это мейнстрим. Хюгге — это модно. Далеко не все, в чьем лексиконе есть это слово, доподлинно знают, что это такое. Кстати, «хюгге» и «модно» на самом деле не имеют ничего общего. Потому что философия хюгге — а это и правда философия — в получении удовольствия от самых простых и доступных вещей и действий.

Понятие хюгге пришло из Дании, и весь мир теперь пытается постичь секрет простого датского счастья. Дания — одна из самых благополучных стран, а датчане, согласно опросам, одни из самых счастливых и довольных жизнью людей на планете. Да что там говорить, у них даже Институт исследования счастья есть, основатель которого, кстати, написал книжку про хюгге, ставшую бестселлером. Неудивительно вовсе, кто же не хочет получить готовый рецепт счастья.

Мы с мужем были в Дании единственный раз и довольно давно, но я отлично помню ту поездку отдельными яркими картинками. Был ветреный и мокрый ноябрь, весь день, что мы гуляли по Копенгагену, шел дождь: он то лил, то моросил. Мы периодически забегали греться в кофейни. Я отлично их помню, но даже не буду пытаться описать, потому что слова не передадут атмосферу. Они были разными, в каждой был свой колорит, но во всех было невероятно уютно и комфортно, как дома или как в гостях у добрых друзей. Так хорошо, что хотелось снять обувь и забраться с ногами на кресло. Я не помню холод того дня, я помню тепло. В общем, это было хюгге, теперь я понимаю. И, кстати, до сих пор я уверена, что вкуснее латте я с тех пор не пила нигде. Хотя допускаю, что вкус напитку придала та самая атмосфера.

Хюгге — это не обстановка, это вкус, запахи, звуки, картинки, ощущения. Если вы постараетесь, то сможете довольно быстро набросать рецепт своего хюгге. Для меня хюгге — это запах кофе с корицей, вкус имбирного печенья, шум дождя, горящий камин передо мной, теплая рука любимого человека в моей ладони, треск прогорающего фитиля свечи.

Кстати, свечи — чуть ли не обязательный элемент хюгге. Датчане любят зажигать свечи, причем сразу много. У меня дома небольшая коллекция подсвечников для чайных свечей — это и керамические домики, и разноцветные стеклянные стаканы. Я использую их не так часто, к сожалению, но каждый раз, когда в них горят свечи, я жалею о том, что время нельзя остановить.

Хюгге — это встречи с друзьями, это вкусная еда. Вкусная не значит дорогая и изысканная, нет, устрицы с дорогим шампанским — это не хюгге. А вот булочка с корицей, какао с маршмеллоу — хюгге. «Счастье нельзя купить, но можно купить пирожное, а это почти то же самое. По крайней мере, так считает наш мозг», — слова Майка Викинга, знатока хюгге и основателя того самого Института изучения счастья.

Наверное, синонимом хюгге в русском языке и понимании может быть уют. Именно поэтому мы стараемся обустроить свой дом так, чтобы чувствовать себя в нем уютно. У многих датчан, говорят, в квартирах есть обязательный хюгге-уголок, в котором можно провести время с комфортом для тела и души. По-моему, отличная идея.

А еще можно иметь дома своеобразную хюгге-аптечку, на случай срочной необходимости. В своей книге Викинг рекомендует включить туда хороший шоколад, вкусный чай, свечи, любимую книгу или сериал, теплый плед, приятную музыку. Это не непреложный список, удалите лишнее для вас и добавьте что-то простое и приятное, что в трудный момент может сделать вас чуточку счастливее.

Семейные посиделки и встречи с друзьями — это тоже хюгге, если только вы не говорите о политике и на другие острые темы и не отвлекаетесь на гаджеты.

Хюгге — это такая овеществленная психотерапия, самопомощь. Совершенно неудивительно, что нам всем — живущим на бешеных скоростях, в переполненном негативной информацией мире — так хочется добавить в жизнь хоть немного хюгге.

Забавно, Майк Викинг пишет, что в датском языке «хюгге существует в виде глагола и прилагательного — предмет или явление может быть hyggelig (t), то есть обладающим свойствами хюгге: „Какая hyggelig гостиная!“, „Было так hyggeligt тебя увидеть!“, „Хочу провести время hyggeligt“.

Я всю жизнь считала себя гедонисткой. И правда, я уверена, что жизнь должна приносить удовольствие. А когда стала внимательно изучать предмет, то поняла удивительную вещь, то, что я всю жизнь принимала за гедонизм, оказалось хюгге.

Мне нравится хюгге, хотя, говорят, у него есть и обратная сторона, как у любого явления. Наверное, это возможно — если подчинить себя такому образу жизни. А если в свой привычный ритм существования внести несколько элементов уюта и комфорта, жить станет только приятней.

На датском слово, означающее „человек, который портит все удовольствие“, буквально звучит как „тот, кто задувает свечи“. Я за то, чтоб не портить себе удовольствие, жечь свечи, пить какао с зефирками, наплевав на диету, холодным вечером кутаться в теплый свитер с высоким воротником и чтоб всегда было хюгге.