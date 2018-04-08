На грани: нумеролог рассказала, простят ли измены супруги Аршавина и Телегина

В последнее время с заголовков таблоидов не сходят имена двух провинившихся спортсменов Ивана Телегина Андрея Аршавина . Оба молодых человека были уличены в неверности своим супругам певице Пелагеи и Алисе Казьминой . Поклонники по сей день гадают, какие последствия ждали хоккеиста и футболиста дома и чем в итоге закончатся их похожие истории. Чтобы удовлетворить твое любопытство, WMJ.ru попросил нумеролога проанализировать, как дальше сложится судьба этих семей.

Иван Телегин и Пелагея

Сложно представить масштаб того гнева и ярости, который проявился в женщине с показателем 44 в секторе здоровья. После того как певица узнала о том поцелуе мужа с неизвестной брюнеткой, Иван выслушал немало обвинений и грубых высказываний в свой адрес. Пелагея умеет причинять боль, поэтому не скупилась на обидные слова, говорила все что думала. Однако совершенно очевидно, что пара сможет сохранить свой брак и наладить отношения.

В психоматрицах супругов видно, что Пелагея сильно зависима от Ивана энергетически (энергия 2222 у него, и по нулям у нее). Те, кто хоть раз в жизни испытывал болезненную любовь, эмоциональную зависимость, легко вспомнят те ощущения, которые может испытывать энергетически зависимый человек: физическая боль от потери донора, уныние и многое другое.

У Пелагеи есть страх лишиться своего донора. Без Ивана ее жизнь буквально потеряет смысл. В ее ситуации люди часто идут вопреки нормам и правилам, мирятся с ситуацией, но не отпускают донора.

Как ни печально, для пары случай с изменой далеко не последний. Иван ни от кого независим (энергия 2222 + интерес 33 + плотское 2). Он быстро теряет сексуальный интерес, любит флирт и с удовольствием проводит время самостоятельно, в отличие от жены. Ему хорошо и одному, и с ней. К тому же, имея такой запас энергии, Иван не сможет быть менее коммуникабельным и публичным, он имеет на это силы, любит общение, встречи, в отличие от Пелагеи, которая делает это, потому что надо!

Имея 6/66/666 в секторе «Труд», Телегин попадает в категорию людей, которые всегда заметнее других. Этот коэффициент как маячок. Если человек попадает в неопрятную ситуацию, он будет всегда замечен. Можно даже не пытаться что-то скрыть, он всегда на виду, и к нему легче прилипают сплетни. Другими словами, это одно из проявлений популярности. Вот и Иван мог бы не попасть на фото, но попал!

Извиняться за этот эпизод он будет полжизни. Помнить этот его промах она будет очень долго, и, скорее всего, это будет инструментом манипуляции долгие годы.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина

Сектор «Долг» 88 + 55 «Логика» + 5 «Семья» — у Андрея есть какой-то уникальный набор требований, который очень трудно удовлетворить. В природе не существует женщины, способной отвечать всем его запросам, поэтому он и мечется от одной к другой.

У Алисы Казьминой динамичная матрица, с появлением в жизни детей она изменилась, стала очень ревнивой (семья 3 + долг 88). Она сама могла подтолкнуть мужа к измене, усугубив их отношения навязчивыми подозрениями и недоверием, надо сказать, совсем не беспочвенными. Но все ее переживания имеют место быть, потому что ей хочется, чтобы в их с Андреем семейной жизни снова все заиграло, запахло и запело.

Аршавин спортсмен, его спорт связан с выносливостью, а его запас энергии предполагает цикличность: если выложился во время матча, то потом долго восстанавливается. Дефицит энергии прогрессирует у него постоянно, поэтому он постоянно в поисках подпитки, так сказать, «свежей крови», чтобы испытывать яркие эмоции.

У Алисы еще более сильный дефицит энергии, хотя в ее матрице есть 66, что говорит о сильном поле и способности влиять на других людей. Но при этом она очень доверчива и потому беспомощна (логика 0 + долг 8). Андрей это осознает и умело пользуется.

Он не оставит жену (долг 88), чувствует, что без него она не справится, но изменять не перестанет. «Качели» в отношениях продолжатся благодаря Алисе, но эта программа направлена на разрыв.

Лично я верю, что Андрей любит детей и дорожит семьей, он действительно способен любить, и его любви, как мы видим, хватает на всех.

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Текст: Ольга Перцева

Фото: instagram