Почему Пелагея терпит измены Ивана Телегина: мнение нумеролога

Фотография, на которой Иван Телегин целует загадочную брюнетку, наделала немало шума в Сети. Однако его супруга, популярная певица Пелагея, встала на сторону мужа и более чем достойно повела себя в трудной ситуации. Лайф-коуч и нумеролог Ольга Перцева рассказала WMJ.ru , почему артистка так поступила.

«В психоматрицах супругов видно, что Пелагея сильно зависима от Ивана энергетически (энергия 2222 у него, и по нулям у нее). Те, кто хоть раз в жизни испытывал болезненную любовь, эмоциональную зависимость, легко вспомнят те ощущения, которые может испытывать энергетически зависимый человек: физическая боль от потери донора, уныние и многое другое. У Пелагеи есть страх лишиться своего донора. Без Ивана ее жизнь буквально потеряет смысл. В ее ситуации люди часто идут вопреки нормам и правилам, мирятся с ситуацией, но не отпускают донора», — считает она.

Ольга уверена: этот случай — не последний в истории пары.

Фото: globallookpress