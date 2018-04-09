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Почему Пелагея терпит измены Ивана Телегина: мнение нумеролога
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Почему Пелагея терпит измены Ивана Телегина: мнение нумеролога 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress
Фотография, на которой Иван Телегин целует загадочную брюнетку, наделала немало шума в Сети. Однако его супруга, популярная певица Пелагея, встала на сторону мужа и более чем достойно повела себя в трудной ситуации. Лайф-коуч и нумеролог Ольга Перцева рассказала WMJ.ru, почему артистка так поступила.
«В психоматрицах супругов видно, что Пелагея сильно зависима от Ивана энергетически (энергия 2222 у него, и по нулям у нее). Те, кто хоть раз в жизни испытывал болезненную любовь, эмоциональную зависимость, легко вспомнят те ощущения, которые может испытывать энергетически зависимый человек: физическая боль от потери донора, уныние и многое другое. У Пелагеи есть страх лишиться своего донора. Без Ивана ее жизнь буквально потеряет смысл. В ее ситуации люди часто идут вопреки нормам и правилам, мирятся с ситуацией, но не отпускают донора», — считает она.
Ольга уверена: этот случай — не последний в истории пары.
Фото: globallookpress
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