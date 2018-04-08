Платону исполняется пять лет: Дмитрий Шепелев приготовил сыну сюрприз

В свои пять лет Платон Шепелев точно знает, что хочет получить на свой день рождения. Мальчик в восторге от героев анимационного фильма «Лего. Ниндзяго». И его звездный отец приготовил для него сюрприз. «Я несколько недель готовился к этому празднику. Платон уже давно просто помешан на мультфильме „Лего Ниндзяго“ и его героях. День рождения мы собирались провести в парке „Лего“ — это его заветная мечта», — рассказал Дмитрий в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro.

Платон занимается музыкой, английским языком и ходит в бассейн. Мальчик получает удовольствие от занятий, утверждает его звездный отец. Он не планирует растить из сына гения, но и расслабиться не позволит. «Я уже не один раз говорил, что не хочу растить гения. Мне не по душе истерика некоторых родителей, которые своих детишек и на карате, и на китайский язык, и на шахматы, и на плавание в перерывах между йогой и занятиями по актерскому мастерству. У ребенка должно быть детство: беззаботное, счастливое и беспечное, — считает Шепелев. — Это не значит, что нужно бить баклуши. Я сторонник разумных решений. Да, у Платона есть учитель английского, есть учитель музыки, он ходит и в детский сад, и в бассейн. Но при этом я слежу за тем, чтобы это доставляло ему удовольствие. Каждый из вас наверняка сам рассказывал или слышал от друзей, как в детстве в музыкалке „мучили сольфеджио“. Этого я как раз хочу избежать. Вот, например, я точно знаю, что сын заинтересовался хоккеем. Отлично, значит, поедем и он попробует. Силой туда я его не потащу».

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