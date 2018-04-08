На что обращать внимание при весенней генеральной уборке квартиры

Важно понять, какие предметы — самые грязные в квартире, и очистить их от микробов.

Весна — самое подходящее время, чтобы навести дома порядок. «Вечерка» выяснила, как наведение чистоты влияет на наше настроение.

— Беспорядок, как ни странно, может быть средством защиты психики. Накапливая вещи дома и не выбрасывая их, человек пытается создать некий запас, который дает ему псевдоуспокоение, — считает конфликтолог Константин Рязанцев . Однако это лишь усугубляет жизненную растерянность, засоряя мысли. Существует и медицинское объяснение хронического беспорядка в доме — силлогомания, другими словами, патологическое накопительство, или синдром Плюшкина. Это расстройство, при котором человек испытывает страсть к собиранию и хранению вещей. Одежда, книги, домашняя утварь и прочие предметы при этом не используются, а только копятся. Расставаться с ненужным хламом необходимо, поскольку только так возможно движение вперед. Существует даже такое понятие, как «эмоциональный якорь». Это значит, что, когда человек надевает старую одежду или видит перед собой предметы, с которыми связаны какие-то воспоминания, он психологически переносится назад, в прошлое. И если воспоминания негативные, то и эмоции будут отрицательные. Часто можно даже не осознавать причину своего плохого настроения. А виной всему будут старые предметы, одежда или даже духи.

САМЫЕ ГРЯЗНЫЕ МЕСТА В КВАРТИРЕ

— Разделочная доска. Здесь скапливается так много микробов, что нужно завести сразу шесть досок для разных продуктов: рыбы, мяса, птицы, сырых овощей и фруктов, вареных продуктов и хлеба

— Трубка домашнего телефона. Хотя бы раз в неделю протирайте ее спиртовой салфеткой

— Душевая занавеска. Протирайте ее раз в месяц нашатырным спиртом. А лучше вообще почаще меняйте

— Мусорная корзина. Раз в две недели обрабатывайте дезинфицирующим раствором с хлоркой

— Губка для мытья посуды. Меняйте ее раз в неделю

— Стиральная машина. Раз в неделю протирайте резиновую прокладку дезинфицирующим средством

— Унитаз. Мойте раз в день со специальным средством

ВИДЫ БЕСПОРЯДКА И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ

Мусор, разбросанные предметы: одежда, косметика, еда Решение: Выбросить ненужное, вернуть вещи на место

Не нашлось места

Предметы, которые постоянно необходимы под рукой: фен, пульт, плед

Решение: Найти место, в котором можно быстро найти предмет, купить боксы для хранения

Синдром Коробочки, или «Мечта подростка»

Вазы, игрушки, статуэтки, рамки для фотографий — то, что жалко выбросить

Решение: Раздать знакомым, передарить

Творческий

Кажется, что все жутко разбросано, но на самом деле хозяин точно знает, где и что находится

Решение: Оставить все как есть

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Панфилова, семейный психолог:

— Беспорядок в квартире — практически всегда следствие беспорядка в голове. Поэтому, убирая свою квартиру, вы фактически по-новому структурируете свое сознание. Никогда не жалейте времени на генеральную уборку, она всегда окупится душевным комфортом, а иногда и улучшением физического состояния.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Душевная атмосфера и уют привлекают постояльцев