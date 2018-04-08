Дружба человека и дикого гуся в городе Наньчан 

Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян