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Дружба человека и дикого гуся в городе Наньчан
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Дружба человека и дикого гуся в городе Наньчан 

ИА Синьхуа 12 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян  Наньчан, 7 апреля /Синьхуа/ — Господин Хэ — работник, кормящий птиц в парке водно-болотных угодий озера Айси в городе Наньчан /провинция Цзянси, Восточный Китай/. Каждый день его неизменно сопровождает дикий гусь Хуэйхуэй. Человек и птица неожиданно друг для друга стали лучшими друзьями. Фотографии Синьхуа/Вань Сян
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