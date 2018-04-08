People management: странные кандидаты

За период своей профессиональной деятельности я провела более тысячи собеседований. Каждый человек по-своему уникален, это аксиома. И на интервью приходят разные люди, в том числе довольно странные во всех смыслах. Были и те, чьё психическое здоровье вызывает вопрос. О об одном таком случае мне хочется рассказать, чтобы продемонстрировать соискателям, как не стоит себя вести на собеседовании.

Итак, фанат нашей компании — интересующая должность: руководитель подразделения.

Вначале кандидат меня впечатлил грамотно составленным резюме, опытом и стажем работы. Кандидат проявил себя как очень коммуникабельная личность. В ходе нашей беседы приятно меня удивила и подготовка молодого человека к собеседованию в нашей компании. Он изучил сайт нашей компании, деятельность.

Также не поленился и поискал информацию обо мне. Чем дальше я вела с ним собеседование, тем больше понимала, что изучил он нашу компанию чересчур хорошо. Вообще мне нравится принимать любые решения оперативно. Но в данном случае я решила приглядеться и проверить резюме более тщательно. Ответ обещала дать в течение одной недели. После встречи я вернулась к себе в кабинет и положила резюме с моими отметками на стол. Проверку кандидата отложила на два дня в связи с загрузкой.

На следующий же день утром предполагаемый сотрудник начал мне названивать с самого утра с просьбой дать ответ. Я вежливо ему напомнила о наших вчерашних договоренностях. Мужчина не унимался и, откровенно говоря, напрашивался на работу. Факт, что человек на предполагаемую должность руководителя, не имеет терпения, добавил галочку к отрицательным качествам в моих заметках на резюме. Стоит ли говорить, что в этот день на мой мобильный поступило несколько сообщений с просьбой дать обратную связь. Я по-прежнему не отказывала — подкупало внушительное резюме.

На следующий день секретарь забежала ко мне с недоумением на лице и сообщила, что у рессепшена меня ожидает «странноватый» молодой человек. Принять его сразу по приходу она не могла, так как разговаривала по телефону. А молодой человек в это время делал селфи на фоне логотипа, рессепшена и даже секретаря. Я вышла в зону ожидания и снова напомнила кандидату о предыдущих договоренностях. А заодно и о правилах делового этикета. Ведь приезд на деловую встречу без предупреждения — признак дурного тона.

Все закончилось тем, что в этот же день я отказала кандидату в устройстве на должность руководителя. Позже поступало еще несколько звонков с требованием указать причину отказа. А причиной отказа была банальная осторожность. Стоит только догадываться, как будет руководить отделом такой управленец.

В моей карьере был еще один аналогичный случай, правда, не такой «тяжелый». Кандидат с таким же упорством устраивался на должность бренд-менеджера. Никаких селфи, конечно, не было. Однако данного сотрудника мы взяли на работу. Для творческой должности вполне объясним такой тип поведения. Более того, оправдан. Я нисколько не жалею о приеме на работу этого сотрудника.

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